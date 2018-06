Tutti i segreti del make up coreano e i prodotti adatti per realizzarlo

Nel mondo beauty è Corea mania e non solo per quanto riguarda la skincare! Tutte le appassionate di bellezza vanno ormai pazze anche per il make up coreano (o k-beauty), tanto che anche alcuni brand occidentali hanno proposto i prodotti adatti a ricreare il perfetto korean look .

Vuoi scoprire tutti i segreti del trucco amato dalle coreane? Segui i nostri consigli e scopri come realizzarlo in semplici step!

Viso

Le donne coreane sono famose per la loro pelle senza imperfezioni e per la cura quasi maniacale che dedicano alla skincare. I prodotti per la base viso sono quindi i loro preferiti, non per nulla è qui che sono nate le bb cream. Preferiscono finish luminosi e texture leggere e non rinunciano mai alla protezione solare. Oltre alle classiche bb e cc cream non fatevi scappare i fondotinta cushion, per un incarnato uniforme e impeccabile. Anche il blush diventa cushion, le coreane amano le tonalità rosate e applicano il prodotto solo sui pomelli delle guange, a effetto bambola.

Occhi

Gli occhi sono un altro elemento fondamentale del look, gli ombretti devono essere naturali e luminosi. La matita viene applicata senza creare la “virgola” alla fine dell’occhio per un effetto che viene definito “puppy eyes”. Via libera a tante passate di mascara volumizzante e ciglia finte!

Labbra

Anche per il trucco labbra il look ricorda quello delle bambole, con tonalità nei toni del rosa o dei frutti rossi. Il colore viene tamponato al centro e sfumato verso l’esterno, creando un effetto gradiente, matte oppure glossy.

di Francesca Merlo