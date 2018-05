Tutto il buio dei miei giorni, di Silvia Ciompi: quando l’amore ti salva la vita

In Tutto il buio dei miei giorni (Sperling & Kupfer, € 14,90), di Silvia Ciompi, la ventenne Camille incontra Teschio quando tutto nella sua vita sembra perduto per sempre.

La venticinquenne toscana Silvia Ciompi su WattPad (la piattaforma di scrittura online in cui chiunque può scrivere storie o scaricarle gratuitamente) ha già conquistato 3 milioni di lettori con la storia di Camille, 20 anni, vittima di un gravissimo incidente che le rovina la vita.

Camille ama lo stadio nelle domeniche di primavera, con le maniche corte e le bandiere mosse dal vento, e ama la sua curva, in ogni stagione. Lì salta sugli spalti, tiene il tempo con le mani: è la cosa che ama di più al mondo. È l’unico posto dove si sente davvero viva.

Ma un giorno, proprio alla fine di una partita, la sua giovinezza si spezza. Un’auto con a bordo un gruppo di tifosi Ultras la investe. Tra di loro c’è anche lui, in curva tutti lo chiamano Teschio: sembra il cliché del cattivo ragazzo, ricoperto di tatuaggi e conosciuto per le sue risposte date solo a metà.

Eppure Teschio e Camille sono come due libri uguali rilegati con copertine differenti. Due anime che non hanno fatto in tempo a parlarsi prima, a guardarsi meglio. Si sono passati accanto migliaia di volte, ma non sono mai stati davvero nello stesso posto. Lo sono ora, però. Ora che il dolore si è mangiato tutto ciò che Camille era.

Teschio non è disposto a lasciarla spegnere, lei che è vita, passione, energia elettrica allo stato puro. E il tempo insieme diventa per entrambi come ossigeno dopo una lunghissima apnea. Nonostante tutto. Perché stringersi l’uno all’altra è l’unico modo che hanno per scambiarsi un po’ di dolore, un po’ di forza. E forse anche un po’ di amore.

Tutto il buio dei miei giorni è una potente e struggente storia d’amore. Ci ricorda che, anche quando tutto sembra perduto, l’amore può essere la luce che accende il buio.

