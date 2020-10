Noemi ambassador Yves Rocher per la bellezza naturale

La cantante è diventata testimonial della linea premium antietà del brand francese. Che ha a cuore la cura della pelle e il rispetto del pianeta, proprio come lei.

Noemi, ambassador Yves Rocher, presta il volto alla linea Anti-Âge Global. Cosa le piace? La ricerca della bellezza al naturale. La cantante 38enne, in attesa di uscire con uno nuovo disco, a settembre è apparsa in tv accanto ad Alberto Angela. Più in forma e splendente che mai.

Noemi, buova ambassador di Yves Rocher, ci svela il suo segreto di bellezza?

«Penso che il benessere fisico parta dal benessere interiore. Prenderci cura di noi stessi è alla base di tutto ed è fondamentale una sana alimentazione quotidiana. Ad esempio evito la carne che proviene da allevamenti intensivi e preferisco gli alimenti a km 0. Ho la stessa attenzione quando scelgo i prodotti per la cura della pelle. È importante che siano realizzati rispettando il pianeta. La skincare quotidiana è fondamentale per poter ottenere una pelle sana, liscia e idratata al meglio».

Un coccola speciale per il viso?

«Il siero Supra Essence di Yves Rocher, che utilizzo ogni giorno prima della crema. Si assorbe rapidamente e permette un trucco veloce».

YVES ROCHER

I suoi must have quotidiani?

«Non posso fare a meno del mascara e della crema giorno, per avere una pelle morbida e luminosa. Ma anche per proteggere il viso dagli agenti esterni più fastidiosi come il vento e lo smog. In più è un’ottima base per il trucco».

Noemi ambassador Yves Rocher affida la sua beauty routine ad Anti-Âge Global. Una linea di trattamenti skincare che punta su formule vegan, ad alto contenuto di ingredienti naturali derivati dalle gemme delle piante. Nel segno di natura e scienza da Yves Rocher trovi anche la linea Lifting Vegetal e la nuova White Botanical. Se vuoi scoprire qual è più giusta per te approfitta degli Skin Days 2020. Fino al 21 ottobre gli esperti in Cosmétique Végétale di Yves Rocher ti aspettano nei negozi per rispondere a tutte le tue domande con prodotti o consigli per ogni esigenza di pelle, dai 15 ai 60 anni.

Per saperne di più sulle creme antirughe clicca qui.

Di Nicoletta Salà