Chiara Ferragni guest editor del numero da collezione di Grazia

Questa settimana il magazine Grazia ti aspetta con un numero speciale da collezione, firmato dalla direttrice ospite Chiara Ferragni

Le passioni, la moda, l’impegno, il film (a Venezia il 4 settembre): adesso Chiara Ferragni – l’influencer più famosa del mondo – si cimenta anche nella realizzazione di un magazine. Silvia Grilli, direttrice di Grazia, ha infatti scelto Chiara come guest editor del numero da collezione in edicola adesso, 200 pagine per rendere omaggio al talento, all’ambizione e allo stile femminili attraverso i ritratti di donne speciali. La Ferragni sarà anche protagonista delle cover story di Grazia in Regno Unito, Germania, Olanda, Medio Oriente e Russia.

