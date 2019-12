Fondazione Buzzi e UBI Banca insieme per promuovere una speciale campagna di raccolta fondi dedicata al soccorso pediatrico

Fino al 13 dicembre 2019 Fondazione Buzzi sarà presente in 110 filiali UBI di Milano e provincia con degli espositori in cui saranno distribuite, a fronte di una donazione minima di 5 euro, delle card con i numeri utili per il primo soccorso dei bambini e un QRcode (un codice che si legge tramite smartphone) che permette di collegarsi con il sito della Fondazione Buzzi e guardare il video “I nostri bambini. Come proteggerli, come soccorrerli”.

La collaborazione tra la Fondazione per l’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano e UBI Banca è nata con lo scopo di sostenere l’obiettivo di garantire un servizio eccellente a tutti i bambini e alle famiglie che accedono all’ospedale.

Tutte le donazioni ricevute dalla Fondazione vengono utilizzate per realizzare progetti a sostegno della migliore ricerca scientifica, della tecnologia più avanzata e per fa sì che le cure di ultima generazione siano alla portata di tutti.

Un risalto particolare deve essere dato a uno dei progetti degli ultimi anni della Fondazione Buzzi, che si è impegnata per dare a Milano il Nuovo e Grande Buzzi: un padiglione dedicato all’emergenza e urgenza di 10mila mq che sorgerà accanto all’ospedale dei bambini Buzzi, uno degli undici ospedali pediatrici italiani, l’unico a Milano e in Lombardia.

Grazie alle donazioni verrà realizzato un Hub pediatrico di eccellenza internazionale dove competenze, specializzazione e cura convergono per affrontare i casi più complessi e gravi. Vuoi contribuire anche tu? Partecipa alla raccolta fondi, corri in banca e dai un piccolo contributo per un grande obiettivo.

