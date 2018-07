Annalisa: una hit-tormentone, un album e un tour che sta facendo impazzire i fan. Con Bye Bye la cantante savonese racconta la sua ultima trasformazione

Il Bye Bye di Annalisa Scarrone, cantautrice 32enne lanciata nel 2011 da Amici e volto noto del Festival di Sanremo, è tutto fuorché un addio. È il titolo del suo sesto album, ma anche della hit-tormentone dell’estate e del nuovo tour che sta mandando in brodo di giuggiole i fan.

A proposito, l’appuntamento con la prossima tappa del Bye Bye Live è per sabato 21 luglio al Palmanova Outlet Village (Strada Provinciale, 126 Aiello del Friuli, Udine) per il Summer Fest “Land of Fashion”. Ingresso a partire dalle ore 21 (info su F&P Group, prossime date del tour su Annalisa Official).

Bye Bye è un invito a voltare pagina, ad aprire nuovi stagioni della vita. Lei sostiene di non essere più quella di prima.

È così. Ho un altro modo di affrontare le cose. Ora faccio solo quello che mi va, non ciò che gli altri si aspettano da me.

Che cosa è cambiato dentro di lei?

Prendevo tutto troppo sul serio. Crescendo ho capito che la leggerezza può regalare gioie inattese.

È laureata in Fisica, con una solida formazione scientifica. Che cosa ha imparato, soprattutto, dai suoi studi?

Applico il metodo scientifico alla vita. Ho imparato ad affrontare i problemi focalizzandomi sui singoli step.

Il video di Bye Bye è un inno femminista.

Ci vogliono tutte con lo stampino ma io dico: siate le donne che volete essere.

Prova invidia per qualcuna?

Forse per Gigi Hadid (ride, ndr)! Ma augurare il peggio alle tue colleghe fa andare male anche te: è matematico.

Un’amica nell’ambiente?

Alessandra Amoroso. Ha un karma positivo, attira solo cose belle.

È cambiata anche nel look: ora è uno schianto.

Col tempo ho acquisito sicurezza. Metto solo quello che mi piace.

Il suo stato sentimentale?

Quest’inverno, nonostante fosse finita da mesi, ho parlato della mia relazione col musicista Davide Simonetta. Posticipo gli annunci per non svelare troppo di me: a chi interessa in fondo?

Mattia Carzaniga

(foto Getty Images)