Monica Setta: “Quadrare i conti” è il suo nuovo libro

Principi di economia domestica nel nuovo libro della giornalista Monica Setta. Come risparmiare ai tempi del Covid. Che cosa è lo spread? Che cosa significa Recovery Fund? Queste e altre risposte nel manuale di economia domestica Quadrare i Conti, il libreria dall’8 aprile

Monica Setta: Quadrare i conti. Dodicesimo libro per la giornalista che spiega l’economia in parole semplici. Come posso fare a calcolare la mia pensione? Come si richiedono i bonus fiscali o quelli sulla casa? Dove posso investire senza rischiare? Titoli di Stato oppure obbligazioni? Per comprare casa mi conviene un mutuo a tasso fisso o variabile? E come riesco a confrontare tutti i prezzi delle polizze assicurative scegliendo la migliore?

La troviamo in tv e in radio

«Un manuale di economia facile, in cui la regola fondamentale è quella di trattare le finanze al pari del cibo: se ieri hai mangiato tanto oggi stai un po’ a dieta, e lo stesso fai con i soldi». La giornalista Monica Setta, volto di Unomattina in famiglia (il sabato e la domenica su Rai1) e voce di Parla con lei. Storie di donne (nel weekend su Isoradio), pubblica Quadrare i conti, un compendio su risparmio e finanza adatto anche a chi di economia ne capisce ben poco (Rai Libri, € 18). «Da quando in trasmissione abbiamo iniziato a parlare di mutui, assicurazioni e bollette, sono stata sommersa di lettere. Ho capito allora che l’economia interessa tutti».

Monica Setta: Quadrare i conti con il libro mastro delle spese

Da come affrontare un matrimonio in pandemia, a quali titoli scegliere per un primo investimento: «Spendiamo tanti soldi nelle pieghe delle nostre azioni perché non siamo attenti, ma l’economia è una scienza esatta». Alla quale applicare una sorta di decluttering alla Marie Kondo. «Grazie al Kakebo, il libro giapponese dei conti, e segnando con cura le entrate e le uscite, possiamo individuare il punto di caduta del nostro bilancio familiare».

Contro lo shopping compulsivo

«Molte storie che ho raccolto riguardano le ragazze e lo shopping». Carte di credito in rosso e una voglia irrefrenabile di nuovi capi? «C’è la regola delle 24 ore: annotare ciò che si vorrebbe comprare e aspettare un giorno». Tra armadi pieni, abbinamenti sbagliati e calo del desiderio (di acquisto), il risparmio è garantito. Almeno fino alla prossima vetrina.

Di Rachele De Cata