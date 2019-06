Costruire un dialogo fra l’ambiente e la popolazione che vive sul territorio, orientando il comportamento collettivo a un approccio ecologico ed ecoetico di cura e conoscenza della ricchezza che il mare e la terra racchiudono. È l’ambizioso obiettivo di “La Signora delle Balene”

una rassegna culturale e scientifica sul mondo di questi cetacei, progettata dall’Associazione Sharewood. In agenda una serie di incontri promossi dal Nabilah, Exclusive Beach Club di Bacoli nelle date del 23 giugno, 16 luglio, 15 settembre.

La rassegna s’ispira a un fatto realmente accaduto. A Torregaveta, di fronte alla spiaggia che ospita la kermesse, nel 2015 è avvenuto l’unico salvataggio documentato di una balena nel Mar Mediterraneo. La protagonista di questa incredibile avventura, Debora Di Meo, ha aperto il 25 aprile l’European Whale Day, la prima giornata interamente dedicata al cetaceo istituita in Europa. In questa occasione aveva raccontato proprio questa straordinaria esperienza.

«Il prossimo appuntamento sarà dedicato ai bambini », annuncia Debora. «Abbiamo installato qui al Nabilah delle sculture create dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli all’interno delle quali coloro che quest’estate frequenteranno le spiagge della zona potranno riporre la plastica che troveranno sull’arenile, perché tutti possiamo contribuire a ripulire l’ambiente».

Il logo dell’iniziativa (in foto), riprodotto anche attraverso installazioni sempre collocate al Nabilah. A realizzarlo “Assante di Cupillo Antonio Art” in collaborazione con l’associazione “Vivi l’Estate” che opera da anni nel campo sociale, ambientale, culturale e della promozione turistica sull’intero territorio flegreo.

Per ogni giornata della rassegna, parte dell’incasso sarà devoluto ad un’associazione che si occupa della salvaguardia dei cetacei. Hanno contribuito con l’associazione Share Wood alla realizzazione della kermesse le associazioni: Arpac, Ardea, Battibaleno, Fondazione Dohrn, Greenpeace, Legambiente, Oceanomare Dephis ONLUS e WWF.

Ecco i programmi delle giornate della kermesse “La Signora delle Balene”:

23 Giugno

LADY OF WHALES: TEEN

Giornata dedicata ai ragazzi.

11.00-13.30 workshop gestiti da Lega Ambiente e Città della Scienza di Napoli su tematiche ecologiche relazionate al territorio, all’ambiente marino e alle percezioni corporee

13.30-15.00 Pausa pranzo

15.00 spettacolo teatrale a cura di trapezisti e ballerini “Chi ha rapito Primavera?” e successivo laboratorio di costruzione di un burattino (di e con Claudia Facchini)

19.00 spettacolo di Teatro/Circo “ Clown Cabaert” a cura della compagnia Omphaloz, con Guillame Hotz e Monica Vignetti

16 Luglio

LADY OF WHALES: THEATER

Ore 21.00 Overload

Un ipertesto teatrale sull’ecologia dell’attenzione

*** OVERLOAD HA VINTO IL PREMIO UBU SPETTACOLO DELL’ANNO 2018 ***

*** OVERLOAD HA VINTO IL PREMIO BEST OF BE FESTIVAL TOUR 2016 (tour in Spagna & Regno Unito) ***

15 Settembre

LADY OF WHALES: CONCERT

A chiudere la rassegna un concerto sulla spiaggia