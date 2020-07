Nat di Love and Road nell’hotel DoubleTree by Hilton Turin Lingotto di Torino

La staycation è top trend dell’estate 2020. Parola di influencer

Blogger e instagrammer sono in prima linea nel rilanciare le vacanze italiane. Ecco chi seguire: non solo sui social, ma anche in giro per la Penisola

La staycation, la vacanza vicino a casa, è il trend dell’estate 2020, che sarà ricordata come l’estate italiana. Un tale patriottismo vacanziero non si vedeva dalle notti magiche dei Mondiali di calcio di Italia 90. Se la pandemia ci obbliga a tener chiuso il passaporto nel cassetto, consoliamoci. Perché la staycation non è solo cosa buona e giusta, ma è pure molto cool. Con la benedizione del clan di Chiara Ferragni, che ha iniziato il suo Grand Tour d’Italie tra TikTok al pesto e Instagram in grand’hotel liguri. I Ferragnez hanno decretato che gli unici confini turistici da varcare quest’anno sono quelli delle nostre regioni.

Per non dire dell’Estetista Cinica-Cristina Fogazzi. La blogger ha collaborato con il comune di Firenze per annunciare ai suoi 665mila follower che le ferie sulle rive dell’Arno fanno meglio dell’antirughe. E loro non sono le uniche star del web assoldate da enti del turismo, hotel e brand, per rilanciare a suon di clic la villeggiatura tricolore.

i social per promuovere il turismo italiano

L’Alto Adige ha coniato l’hashtag #quellocheamo, grazie al quale da Sonia Peronaci, fondatrice di Giallo Zafferano, a Evelina Novelli di The Glamour Drama raccontano il loro Südtirol con post di Schlutzkrapfen con patate e selfie tra monti e laghi. Non è meno social l’Emilia Romagna, tra i primi a scommettere sulla rete: con il suo progetto BlogVille, dal 2012 ha coinvolto nella promozione della zona 180 tra i più influenti blogger di tutto il mondo. Quest’anno, cala l’asso nella manica e affida al volto della tivù Andrea Delogu la produzione di 12 video-pillole (da vedere sui social di @andrealarossa ricche di spunti sui luoghi e le attività per godersi al meglio la regione.

Tra gli antesignani del blogging anche il Friuli Venezia Giulia, che da anni commissiona ad ambassador locali la produzione di contenuti da pubblicare sul portale del turismo della regione. Non solo: gli stessi ambasciatori si trasformano in ciceroni e accompagnano i turisti in esperienze “like a local”. Il Friuli Venezia Giulia, insieme a Emilia Romagna e Veneto, poi, aderisce al progetto Alto Adriatico, per la promozione social delle spiagge del litorale.

Staycation: la nuova guida Italia di Lonely Planet

Da questa nostra estate italiana non poteva eclissarsi Lonely Planet. Oltre ad aver pubblicato la nuova edizione della guida Italia on the road, ha fatto scendere in strada sei influencer per esplorare sette regioni. Tra i blogger in tour, Mente Nomade (aka Edoardo Massimo Del Mastro) che racconta le sue esperienze a zonzo per l’Emilia Romagna e il Piemonte.

Mete alternative per evitare la folla

Cosa fare nello specifico a Torino lo consiglia la coppia Loveandroad, brasiliani di nascita

e torinesi di adozione, ingaggiata dall’hotel DoubleTree by Hilton Turin Lingotto. L’albergo è un pezzo di storia italiana, nato dal recupero firmato da Renzo Piano dello storico stabilimento Fiat. Non hôtellerie, ma glamping nostrano, invece, per Crippa Concept. Il brand, specializzato in tende chic e mobile home posh, collabora, per citarne una, con Nunzia Cillo, nome che ci porta tra le più premiate e seguite travel influencer. Vedi Sara Izzi di The Lost Avocado che confessa: «L’Italia è da sempre la mia destinazione preferita per le vacanze estive». E poi consiglia: «Privilegiate mete alternative e sostenete le realtà locali: dagli agriturismi ai piccoli negozi di artigiani».

Mood simile per Manuela Vitulli che, essendo pugliese doc, punta tutto sulla sua regione: «Se siete in cerca di zone più intime e meno affollate, il Gargano con i suoi ampi spazi naturali è capace di assicurare questa pace». Torniamo a Nunzia Cillo, pugliese pure lei, per affidarle la chiosa: «Che queste siano vacanze all’insegna della sostenibilità, della natura e dell’offline. L’occasione per riconnetterci con noi stesse e con il mondo che ci circonda, per ascoltarci e avere cura di noi. Il nuovo lusso è la semplicità». Non ci resta che mettere un like e fare le valigie.

Di Federica Presutto