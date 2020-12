Ambrogino d’Oro e la cover di Vanity Fair come personaggi dell’anno. «Faremo sempre di più», dicono Fedez e Chiara Ferragni. Che nel 2021 avranno anche il secondo figlio

Ferragnez personaggi dell’anno. Chiara Ferragni e Fedez sono stati premiati con l’Ambrogino d’Oro, massimo riconoscimento della città di Milano, per la raccolta fondi anti-Covid e la distribuzione di cibo ai bisognosi. In più, sono i protagonisti della nuova cover di Vanity Fair Italia, celebrati come personaggi dell’anno.

La cerimonia di consegna dell’Ambrogino d’Oro per la prima volta è andata in onda in streaming e a Palazzo Marino anziché, come di consueto, al Teatro Dal Verme. L’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez hanno ricevuto la prestigiosa onorificenza per la raccolta fondi anti-Covid e la distribuzione di cibo ai bisognosi. Commentano a botta calda: «Siamo molto onorati. Speriamo di far sempre di più per la città di Milano e per l’Italia».

Cronisti e i fotografi immortalano l’emozione della coppia più glam dello star stystem italiano per aver ricevuto il massimo riconoscimento cittadino. Il sindaco di Milano lo consegna ogni 7 dicembre, Sant’Ambrogio, ai cittadini che si sono distinti per il bene comune.

In questo 2020 funestato dall’emergenza Covid e dalla crisi economica i Ferragnez prima hanno raccolto quattro milioni e mezzo di euro per il reparto anti-Covid dell’ospedale San Raffaele di Milano. Poi hanno consegnato in bicicletta i pasti alle famiglie milanesi in difficoltà. L’iniziativa è stata svolta in collaborazione con la rete del Comune Milano aiuta.

Gesti che hanno fatto cambiare idea a tanti haters e detrattori della coppia. Sono soddisfazioni. E non sono le uniche.

I Ferragnez sono stati eletti anche personaggi italiani più influenti dell’anno dal magazine Vanity Fair. I motivi? L’influenza che esercitano sui giovani e non solo, l’impegno dimostrato per aiutare i bisognosi. E ancora: la capacità di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione, la coscienza civile e politica dimostrata con i loro progetti.

2021: secondo figlio e nuovi progetti

Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, ha detto: «La cosa che più mi è rimasta impressa di quanto ci siamo detti con loro è una frase di Chiara: “Ogni giorno devo trovare un’esperienza che faccia imparare qualcosa di nuovo a me e alla mia famiglia. Fede mi prende in giro, ma poi mi segue, ed è felice. Ci completiamo. Io completo lui. Lui completa me. E così impariamo sempre cose nuove”».

Nell’intervista al magazine Fedez aggiunge: «Mi piacerebbe che i nostri figli fossero orgogliosi di ciò che facciamo al di là del nostro lavoro. Voglio far capire che la responsabilità sociale che si ha quando raggiungi certi obiettivi. Che è importante quanto gli obiettivi stessi».

Fedez e Chiara non si sono risparmiati nell’ultimo anno. A partire dalla raccolta fondi di quattro milioni e mezzo di euro destinati a un nuovo reparto Covid dell’Ospedale San Raffaele di Milano, fino alla creazione di Scena Unita, un fondo per aiutare i lavoratori del settore della musica e dello spettacolo.

E per il 2021? A parte la nascita della sorellina di Leone (2 anni), Chiara intende lavorare per la parità di genere. E Fedez per le periferie, prima tra tutte Rozzano, il quartiere milanese dove è cresciuto. Insomma, arte, amore e filantropia. Buon 2021, cari Ferragnez!

Di Eleonora Molisani – Foto Getty Images