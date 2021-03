Orlando Bloom e Katy Perry: con il tipico umorismo britannico, l’attore parla delle sue notti “in bianco” da quando hanno avuto la figlia, Daisy Dove

Orlando Bloom e Katy Perry. Ah, l’umorismo british. C’è chi lo apprezza e chi ne è inorridito. Capita così che l’attore 43enne, in un’intervista al quotidiano britannico The Guardian, raccontando delle sue giornate losangeline, se ne esca con una battuta che ha fatto scalpore, sopratutto in Usa. «Quante volte faccio sesso con Katy Perry? Non abbastanza».

Orlando Bloom e Katy Perry: molto rumore per nulla

Ma partiamo dal principio. Rispondendo alle domande del giornalista del quotidiano britannico The Guardian, l’attore inglese ha parlato delle sue attività sportive, del lavoro, della sua dieta. Poi della bellissima intesa con la pop star Katy Perry (35 anni) e della loro figlia Daisy Dove, nata lo scorso agosto.

Orlando ha esordito dicendo di essere del segno del Capricorno, quindi di amare molto la routine. E di essere un abitudinario per scelta. Racconta di essere molto mattiniero. Si sveglia alle 6.30. Per 20 minuti si dedica ai canti buddisti, in quanto buddista praticante da quando aveva 16 anni. Evita di accendere subito il cellulare, perché non vuole essere risucchiato dai social.

Poi esce a camminare ascoltando i Nirvana o gli Stone Temple Pilots, dopo aver ingurgitato integratori alimentari, come collagene e proteine. La colazione, dopo la camminata, è sana e leggera. Si parte dal tradizionale porridge con nocciole e bacche di goji. E una sana e leggera tazza di tè. Aggiunge che da quando vive in Usa la sua dieta è al 90% vegetariana. «La carne rossa? La mangio una volta al mese. Quindi quando guardo una mucca, penso che sia la cosa più bella del mondo».

Bloom dice di non avere segreti per i suoi fan. Ricorda il suo primo bacio, a 17 anni. La sua caduta dal quarto piano a 20 anni. La lunga astinenza sessuale di sei mesi prima di incontrare Katy. Confessa di amare la velocità con le auto ma non altrettanto le multe per eccesso di velocità. E alla domanda sfacciatamente diretta: «Quanto spesso fai sesso?». Risponde, ironicamente: «Non abbastanza. Abbiamo appena avuto una bambina, però».

A quando il matrimonio?

I rumors di questi giorni parlano anche di un presunto matrimonio segreto tra l’attore e la cantante. Lei sfoggia la fede all’anulare sinistro e non più l’anello di fidanzamento, ha fatto notare di recente Page Six, dando fuoco ai rumors sui social. I due si sarebbero dovuti sposare l’estate scorsa in Giappone, poi il Covid li ha costretti a rimandare.

Eppure lui nell’intervista non dice mai la parola “moglie”. E quando il giornalista chiede degli amori della sua vita, risponde: «Mio figlio Flynn (10 anni, avuto da Miranda Kerr), mia figlia Daisy Dove (7 mesi). E la mia fidanzata, naturalmente».

«Galleggiamo con amore e meraviglia per la nascita di nostra figlia». Scrivevano romanticamente lo scorso agosto l’attore e la pop star sui loro social. Ormai sono lontani quei tempi dorati. Ora tra pappe e pannolini pare che le notti si passino in bianco.

In tutti i sensi…

Di Eleonora Molisani – Foto Getty Images