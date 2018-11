Kiabi festeggia 40 anni di “felicità” con una speciale capsule collection!

La felicità sta bene a tutti! Grandi e piccoli, poco importa, è il vero (e unico) “must have” delle nostre vite.

Per festeggiare i 40 anni di attività, il brand francese KIABI lancia una speciale capsule collection di felpe, per Donna, Uomo e Bimbo, coloratissima e piena di energia e positività.

Perchè una felpa? Semplice: comoda, casual e super versatile è uno di quei capi basic che amiamo tutti! Se poi la capsule si declina su una palette di 40 sfumature, la voglia di collezionarle tutte diventa irrefrenabile!

Il messaggio ricamato su ciascun modello è universale: “la felicità mi dona!”, il claim che da un anno accompagna KIABI in tutte le sue declinazioni e che compare in diverse lingue (dall’italiano, allo spagnolo, al francese, all’inglese fino al russo) su tutti i modelli della collezione.

E anche la campagna è un vero “inno alla gioia” e al colore: uomini, donne e bimbi, tutti insieme indossano la “felicità” sotto forma di felpa KIABI.

Per scegliere i protagonisti degli scatti, KIABI aveva lanciato un contest a inizio 2018 invitando clienti e collaboratori di tutto il mondo a partecipare per diventare i “modelli” della capsule collection.

E visto che la felicità è davvero a portata di tutti, anche il prezzo delle felpe è super “popolare”: 10 euro quella da adulto e 7 euro quella da bimbo!

E per te che colore ha la felicità? Rosso, rosa, blu, giallo sole, scegliere la felpa che più si addice al tuo “state of mind” e sfoggiarla come “complice” dei tuoi daily look non è mai stato così facile e divertente!

Perfetta con un paio di jeans e le sneakers, oppure in versione romantica con una maxi gonna! Sotto il blazer rigoroso per l’ufficio e persino con il tacco 12 di sera, è l’alleata perfetta per esprimere il proprio stile a 360 gradi!

Ma non finisce qui, KIABI è sempre alla ricerca di nuovi volti per le sue campagne, chissà che in futuro ci possa essere anche tu tra i protagonisti di uno speciale shooting!

Intanto, goditi la tua felpa con un sorriso e condividi i tuoi momenti di felicità con l’hashtag #laFelicitàMiDona!