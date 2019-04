Coachella 2019: i capi e gli accessori in stile festival

L’hippie chic è la cifra stilistica del festival musicale più cool del mondo: il Coachella, in agenda dal 12 al 21 aprile.

Ma per sentirsi glamour in salsa batik non bisogna per forza volare a Indio, in California, nelle date della kermesse di musica e street style amata da tutti, celeb in primis.

Basta infatti scegliere i capi giusti, mixarli al top come farebbe il dj dei tanti after party post-Coachella e sfoggiare a testa alta il proprio look indie rock.

Dai gilet lunghi abbinati ai micro-shorts in denim passando per le canotte all’uncinetto fino ad arrivare alle espadrillas in lino, i must per un guardaroba targato California sono tantissimi.

Anche gli abitini con gonna a balze e scollatura a barchetta, in stile Brigitte Bardot, sono perfetti per un outfit che non sfigurerebbe affatto durante la dieci giorni targata Indio, anzi!

Tra giacche scamosciate con frange attaccate alle maniche, cinture con inserti di perline in versione folk e stivaletti texani, abbiamo selezionato per te una carrellata di capi e di accessori da indossare per essere un’impeccabile “coachellina”. Anche se ti trovi dall’altra parte del globo…

Sfoglia la gallery per scoprire i 15 capi e accessori indispensabili per un guardaroba in pieno mood Coachella Style!

di Camilla Sernagiotto