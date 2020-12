Calicanto ha creato la versioni micro dell’iconica bag Marco Polo per riporre la mascherina con stile e in tutta sicurezza!

Una micro borsa porta mascherina? L’ha realizzata Calicanto, brand di borse luxury, per riporre questo indispensabile accessorio in modo corretto. La mascherina ormai è diventata una “compagna” inseparabile e preziosa per proteggerci dal Covid-19. Spesso però, capita di riporla in maniera errata. O ancora, di appoggiarla in giro o di metterla in borsa tra cellulare, trucchi & Co. Inoltre anche le nuove linee guida dell’OMS ci consigliano di fare attenzione. Infatti, le mascherine non vanno mai portate intorno al braccio o al polso. E nemmeno calate sul collo, sul mento o sulla fronte.

Calicanto, il marchio di borse luxury Made in Veneto, per risolvere il problema con stile ha lanciato una micro borsa porta mascherina. Si tratta della versione di una delle borse iconiche del brand, il modello Marco Polo, ma in formato super micro. Le sue dimensioni? Appena 13,5 x 12 x 5 cm. La speciale micro bag porta mascherina è stata creata artigianalmente da mani sapienti. Ed è l’accessorio giusto per avere un posto sicuro dove mettere la mascherina quando non si è obbligati a usarla.

Marco Polo Micro Flap è realizzata in pelle scamosciata nelle tonalità petrolio Forest e rosso Gaucho, con una sottile tracolla in catena dorata. Il risultato? Una mini bag preziosa e glam, da indossare a spalla o cross-body, ma anche da portare al collo come una collana. Si può acquistare online ed è perfetta anche come regalo per un’amica speciale!

La Maison Calicanto ha sede a Venezia e vanta un’esperienza decennale nel campo della pelletteria artigianale Made in Italy. Ogni borsa è creata da mani esperte ed è caratterizzata da un design studiato nei minimi dettagli per trasformare materie eccellenti in pezzi sofisticati e iconici.