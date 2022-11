Regali di Natale, i doni al femminile

Per la mamma, per la sorella, per l’amica del cuore o per te stessa. Ecco i regali donna di Natale 2022: tante idee per rendere speciale le prossime feste. Sfoglia la gallery per aggiornare la tua wishlist.

Regali donna Natale 2022. Che sia un abito scintillante, un gioiello, un accessorio di tendenza o un maglione caldo e avvolgente, un regalo che arriva dal mondo della moda è sempre tra i più gettonati. Sarà perché ci consente di spuntare la nostra lista dei desideri, di concederci un acquisto extra, o di esaudire il desiderio di un’amica speciale. Nella nostra gallery trovi tante idee per ogni budget e per ogni esigenza. Non ti resta che decidere a chi rivolgere il tuo prossimo pensiero.

Per la mamma borse e gioielli

Con lei vai sul classico: una tote bag come la Marcella di Gianni Chiarini. Oppure un foulard stampato, una sciarpa in cachemire o un bel paio di orecchini. Per far felice la mamma non c’è nulla di meglio di un accessorio che la faccia splendere. Ma quest’anno puoi sorprenderla. Come? Con un paio di occhiali da sole da diva del cinema, come quelli di De Rigo Vision.

Regali donna Natale 2022, per l’amica sciarpe e guanti

Un dejà vu che non stanca mai: un bel paio di guanti o un berrettino in lana. Ecco il dono passe-partout, quello che puoi regalare alla vicina di scrivania o all’amica di scuola. Cose utili, con un certo tasso glam. Ma se cerchi un’idea alternativa, punta su accessori funny, come la maschera da notte in seta, le ciabattine di pelo di Emanuela Biffoli o il cerchietto design griffato The Beatriz.

Per te, intimo seducente, capispalla e maglioni

E ora veniamo al regalo più importante, quello per te stessa. Spesso ci dimentichiamo che le prime persone da gratificare, e non solo a Natale, siamo proprio noi. E allora questo Natale, che sia stato un anno da ricordare oppure no, celebriamo con un dono speciale. Un pullover sartoriale, come quello di Ermanno Scervino, un paio di stivali gold, come la proposta Loriblu, un completo lingerie da indossare la sera dell’ultimo dell’anno. Aggiungiamo splendore al nostro outfit con dei pendenti a tema, un borsa full paillettes e che la festa abbia inizio. Buon Natale!

