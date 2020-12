Sei una fashion addicted e vuoi dare valore a vestiti e accessori che non indossi più? Oppure hai abbracciato il trend del consumo responsabile? Allora prova Vinted!

Sbarca in Italia Vinted, piattaforma di moda second hand, già famosa in Europa e Oltroceano, che vanta una community di 34 milioni di fan, con un cuore fashion e attenti al consumo responsabile.

Tramite il sito e l’app gratuita Vinted, disponibile su App Store e Google Play Store, la piattaforma di moda second hand offre l’opportunità di vendere e comprare vestiti e accessori. Così puoi liberare armadi e scarpiere dai tuoi pezzi fashion ancora di valore – che non usi più – senza troppi rimpianti. Oppure concederti più sessioni di shopping all’insegna del risparmio.

La moda second hand targata Vinted

Vinted, fondata in Lituania nel 2008, ha finalmente reso disponibile la sua piattaforma anche in Italia, dove il trend del second hand è ormai consolidato. È quanto emerge da una ricerca che la società ha condotto: lo scorso anno circa un terzo degli italiani ha acquistato capi di seconda mano, e circa la metà degli acquisti è stata effettuata online.

“Il lancio in Italia è un passo entusiasmante per noi”, afferma Thomas Plantenga, CEO di Vinted. “È un mercato importante nel settore moda con un potenziale significativo per la vendita e l’acquisto di articoli pre-loved”.

“L’app Vinted include tutti i servizi necessari dalla ricerca all’elenco, per discutere, comprare e vendere in un ambiente sicuro. Inoltre consente ai nostri membri di reinventare i loro stili, cambiare le loro abitudini di acquisto e guadagnare. Questo significa per noi rendere la moda second hand la prima scelta in tutto il mondo”.

Come entrare nella community di Vinted

Se vuoi liberare il tuo armadio, per esempio, ti prepari le foto dei capi e degli accessori, ti registri e carichi gli scatti sulla vetrina virtuale dall’app o dal sito della piattaforma. Le istruzioni per la vendita, dal pagamento della merce alla spedizione, sono tutte indicate nella pagina “centro assistenza”. Qui trovi anche tutte le info sulle cose che puoi mettere in vendita.

Se invece vuoi fare shopping, ti basta sfogliare le pagine delle categorie: donne, uomini, bambini e casa. Il pagamento viene fatto tramite carta di credito. Oppure, se sei anche una venditrice, puoi utilizzare il tuo saldo Vinted. Si tratta di un conto dove puoi conservare i tuoi fondi quando ti pagano l’articolo e la consegna con PayPal, iDeal o carta di credito/debito.

Il bello è che su Vinted, oltre alla moda second hand, puoi acquistare e vendere anche tanti altri articoli: giocattoli, arredi e accessori per l’infanzia, accessori beauty, ma anche prodotti di bellezza nuovi. E ancora, gadget tecnologici (cuffie, smartwatch, cover…), casalinghi, tessuti, stoviglie, accessori per la casa e libri.

Infine, se sei a caccia di pezzi unici, puoi ampliare la tua ricerca. Come? Vinted ti permette di accedere al catalogo di pezzi messi in vendita dai membri Vinted in Francia. Un mercato questo che conta 12,5 milioni di utenti. L’opzione è disponibile per entrambe le community e consente una selezione più ampia di articoli.