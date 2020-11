capi della collezione La capsule Yoox Net-a-Porter creata per The Prince’s Foundation

Yoox Net-a-Porter for The Prince’s Foundation: il lusso diventa sostenibile

La capsule Yoox Net-a-Porter for The Prince’s Foundation: una collezione di moda disegnata in Italia e realizzata nel Regno Unito da studenti e artigiani italiani e britannici

La capsule Yoox Net-a-Porter for The Prince’s Foundation, la Fondazione del Principe Carlo, è una collezione di luxury ready-to-wear uomo e donna sostenibile. Disegnata in Italia e realizzata nel Regno Unito, da studenti e artigiani italiani e britannici, è il risultato del progetto The Modern Artisan. La partnership ha una duplice finalità: rafforzare le competenze sartoriali e formare gli apprendisti artigiani nel Regno Unito e in Italia. Gli artigiani hanno lavorato oltre i rispettivi confini condividendo conoscenze, background culturali ed esperienze.

La collezione è composta da 18 capi. In particolare si tratta di dieci modelli da donna e otto da uomo. A disegnarla sono stati sei studenti italiani del centro di ricerca Fashion in Progress (FiP) del Politecnico di Milano. Allo stesso tempo, artigiani britannici hanno seguito corsi di formazione per la produzione di lusso in piccole serie presso il Centro di Formazione Tessile di Dumfries House. Questo è il quartier generale della The Prince’s Foundation nell’Ayrshire in Scozia.

Yoox Net-a-Porter: artigianalità e competenze digitali

Durante questa fase, gli artigiani hanno appreso tecniche di produzione avanzate, dalla cucitura al disegno del modello e al controllo qualità. Allo stesso tempo hanno acquisito l’expertise necessaria per lavorare la lana, il cachemire e la seta. Queste competenze sono state riconosciute con la certificazione Modern Apprenticeship Award in Heritage Textiles in partnership con il Glasgow Clyde college. I capi in maglia sono stati disegnati dagli artigiani italiani e realizzati presso il maglificio di Johnstons of Elgin ad Hawick, in Scozia.

L’artigianalità tradizionale si è però fusa con le competenze digitali. I giovani hanno avuto accesso a 5 anni di dati sulle preferenze d’acquisto di 4,3 milioni di clienti del Gruppo. L’obiettivo era disegnare abiti che risultassero in sintonia col guardaroba esistente degli acquirenti. Gli studenti hanno analizzato i dati provenienti dalle immagini, usando il riconoscimento visivo dell’intelligenza artificiale per decidere stili e silhouette.

L’ispirazione da Leonardo da Vinci

Nella collezione donna, alcuni dettagli sono stati decisi in base alle preferenze delle clienti. Tra questi: la gamba larga, le lunghezze midi, i modelli avvitati e i colli con fiocco annodato. Allo stesso modo, l’analisi dei dati ha determinato la palette dei capi maschili, dalla tonalità cammello del cappotto al blu navy dei pantaloni. E ha influenzato elementi caratteristici della collezione come i lacci in vita per i pantaloni casual.

Il progetto The Modern Artisan è nato nell’anno del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. L’ispirazione è stata il rapporto tra arte e scienza. Tra i riferimenti ricorrenti, i nodi di Leonardo e i suoi studi sul drappeggio. Questi elementi sono presenti nei modelli da donna, caratterizzati da pieghe, dettagli a punto smock e fiocchi. Nei capi maschili invece c’è un richiamo alla passione di Leonardo per i dettagli architettonici.

La carta d’identità dei capi

I materiali sono tutti di altissima qualità. Il cachemire e la lana sono stati forniti dal brand scozzese Johnstons of Elgin. La seta, biologica, ecologica e tracciabile, dal Centro Seta in Italia. La priorità è andata a materiali organici e naturali così come alle rimanenze di tessuto. Sono state scartate le fibre sintetiche. Ogni capo è dotato di una sua carta d’identità digitale. Contiene la storia del prodotto, i dettagli sui materiali e sugli artigiani che lo hanno disegnato e realizzato. Non mancano le istruzioni per mantenerlo al meglio e ripararlo.

La sostenibilità è un elemento cardine della collezione, in sintonia con i valori condivisi da entrambi i promotori del progetto. Da un lato c’è The Prince’s Foundation. Il suo Presidente, SAR il Principe di Galles, è in prima linea da oltre quarant’anni per un futuro sostenibile. Dall’altro Federico Marchetti, Presidente e AD di Yoox Net-a-Porter, è impegnato nella promozione della sostenibilità nel settore moda e lusso dal 2009.

Nella gallery alcuni capi della collezione, che è in vendita nei negozi online di Yoox Net-a-Porter: Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox e The Outnet. Questo dà l’occasione ai neo-artigiani di presentare il proprio lavoro a una platea di 4.3 milioni di clienti. Tutti i proventi saranno devoluti alla fondazione del Principe Carlo per promuovere i mestieri d’arte tra le nuove generazioni.

Di Cinzia Cinque