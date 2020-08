After 2 arriva al cinema e promette emozioni hot

Arriva al cinema il secondo capitolo del film tratto dal bestseller di Anna Todd. identikit dei tre giovani, lanciatissimi protagonisti

After 2, la passione continua

Il 2 settembre arriva nei cinema l’attesissimo After 2 e promette emozioni ancora più forti e hot. Il nuovo film è l’adattamento cinematografico del secondo libro di Anna Todd, After 2 – Un cuore in mille pezzi (ed. Sperling & Kupfer). Ed è il seguito di After, blockbuster da 70 milioni di euro, uscito nel 2019, e primo bestseller della Todd che ha venduto 11 milioni di copie nel mondo di cui due in Italia.

Il secondo capitolo è la storia d’amore tra Hardin, “bad boy” bello e inaffidabile, e la dolce Tessa alle sue prime esperienze lontano da casa. Anche se i due si prendono e si lasciano, anche se nella vita di lei arriva il più regolare Trevor, la passione continuerà a fare scintille.

«Hanno paragonato la mia serie a 50 sfumature, ma l’unica somiglianza è nei personaggi, lui sregolato, lei che vorrebbe cambiarlo, e poi nella tensione erotica» dice l’autrice Anna Todd. «Da scrittrice spero di raccontare in modo più realistico la vita sessuale delle ragazze: da sempre sono un po’ oscurate, o viste come “pure”, mentre ai maschi tutto è lecito, compreso il porno. Almeno nei miei libri cerco più parità».

Il nuovo film promette agli Afternators, i fan Tessa e Hardin, un’ora e 45 minuti di montagne russe. Vuoi conoscere da vicino gli attori di After 2? Ecco un ripasso.

After 2, Hero Fiennes Tiffin

Il suo lato dark ha debuttato al cinema quando aveva 11 anni: Hero Fiennes Tiffin, 22enne inglese figlio di una regista e un direttore della fotografia, ha interpretato Tom Riddle, cioè il piccolo Voldemort, in Harry Potter e il principe mezzosangue. Due anni fa è tornato in scena, in due serie tivù inglesi, Safe e Cleaning Up.

Ed è il suo sguardo a doppio taglio, che vira dal dolce al tenebroso, che registi e produttori hanno considerato perfetto per il protagonista di After. Così l’hanno scelto per dare il volto ad Hardin Scott, personaggio che la scrittrice Anna Todd aveva inizialmente ispirato al pop singer Harry Styles degli One Direction (difatti gli ha dato le stesse iniziali).

Ora però Hardin ha una vita e una schiera di fan tutte sue. «Forse all’inizio ero un po’ intimidito dal successo del romanzo e da tutti i lettori che ha nel mondo» racconta l’attore. «Col tempo invece ho scoperto che averli è una risorsa, perché mi sento supportato». Le ammiratrici, poi, saranno affascinate dal “bad boy” inafferrabile, destinato a spezzare cuori. «D’altronde After coinvolge il pubblico proprio perché i giovani si rivedono, tifano per i due innamorati che cercano in tutti i modi di capirsi e di far funzionare la loro storia».

Josephine Langford

Sarà come Kristen Stewart, diventata una star dopo aver interpretato Bella in Twilight? Probabile, visto che il successo di After l’ha già portata a trasferirsi dall’Australia a Los Angeles. Josephine Langford è la 23enne che dà il volto a Tessa nella saga cinematografica che il 2 settembre vedrà uscire il secondo capitolo, After 2.

Da bambina è più proiettata sulla musica: suona piano, sassofono e violino, e a 10 anni compone una canzone, Shadows. «Ma non avevo l’ambizione di diventare una popstar» racconta a Tustyle. «Solo che mi esprimevo in più modi, come succede ai creativi». A 13 anni prende lezioni di recitazione. «A scuola ci tenevo agli spettacoli più che a qualunque cosa e, per farmi studiare, i miei mi minacciavano di non farmi più recitare. Oggi mi sento fortunata perché ho trasformato una passione in una professione».

Un destino di famiglia: tre anni fa ha visto sua sorella Katherine, 24enne attrice, diventare celebre da un giorno all’altro per la serie tivù Tredici di Netflix. Difficile dire quale sia ora la più “pop” tra

le due sorelle. Anche Josephine sarà presto su Netflix, con un film intitolato Moxie, storia di una liceale che capeggia una ribellione femminista.

Dylan Sprouse

Se in After 2 è il bravo ragazzo che cerca di strappare Tessa ad Hardin, nella vita Dylan Sprouse, 28 anni e una quarantina tra film e apparizioni tivù, ha una storia molto più sfaccettata. Piccola curiosità: è nato ad Arezzo, dove i genitori hanno insegnato inglese in una scuola di lingue. Più importante: ha un fratello gemello, Cole, con il quale ha debuttato a neanche un anno di vita nella sit-com Grace Under Fire e ha girato vari altri film (Zack e Cody al Grand Hotel, Big Daddy – Un papà speciale).

«Il mio primissimo ricordo di scena? Io e Cole dovevamo girare un video musicale vestiti da angioletti e pensavo: “Com’è irritante questa canzone!”. Me la ricordo ancora ma non ho più trovato il videoclip» racconta. «Per me recitare è stato solo un lavoro per tanti anni, anche da ragazzino. Solo di recente è diventata anche una passione creativa. Non è l’unica: mi piace scrivere». Un suo comic book intitolato Sun Eater ha trovato un editore che, lo scorso maggio, ha annunciato

la pubblicazione. Non recita più con Cole che, al momento, è il più famoso dei due (Riverdale, A un metro da te). Ultima curiosità: uno dei suoi prossimi film si intitola Tyger Tyger ed è ambientato durante una pandemia.

Di Carla Tenenti