Capodanno a Roma: brinda con Mary Poppins

Una serata praticamente perfetta in cui “tutto può accadere se ci credi”. Se la serata poi è quella di San Silvestro, non c’è che da accogliere l’invito a trascorrerla in compagnia di Mary Poppins, che ti propone un 31 dicembre travolgente con il musical che sta conquistando anche Roma.

Stiamo parlando del musical Mary Poppins che va in scena per il suo pubblico anche la notte di Capodanno, al Teatro Sistina, alle ore 20,45!

La versione teatrale di Mary Poppins è un riadattamento dei meravigliosi racconti di P.L. Travers e dell’amato film di Walt Disney con Julie Andrews del 1964 che vinse ben 5 Oscar e che ha avuto un suo sequel nel 2018. Il musical è stato co-creato da Cameron Mackintosh con un libretto firmato da Julian Fellowes (Oscar per “Gosford Park” e creatore di “Downton Abbey”). Mary Poppins ha un’indimenticabile colonna sonora di Richard M. Sherman e Robert B. Sherman con nuovi brani e testi aggiunti per la trasposizione teatrale dai compositori George Stiles e Anthony Drewe (entrambi vincitori dell’Olivier Award).

Impossibile non lasciarsi affascinare dalla magica storia della tata più celebre del mondo in uno show fatto di incredibili effetti e coinvolgenti coreografie, ma soprattutto canzoni indimenticabili come “Supercalifragilistichespiralidoso”, “Cam caminì”, “Com’è bello passeggiar con Mary” e “Un poco di zucchero”. Sarà un’occasione per brindare allo scoccare della mezzanotte, insieme agli attori sul palco del teatro Sistina, l’arrivo del 2020.

Il musical sarà poi nuovamente a Milano al Teatro Nazionale CheBanca! dal 30 gennaio 2020. E, come dice Bert, ricordarti che per aver fortuna è bene stringere la mano a uno spazzacamino… soprattutto a Capodanno!!!

Cinzia Cinque – Foto di Alessandro Pinna