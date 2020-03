Con Firenze Tv lo spettacolo arriva a casa degli spettatori

La Fondazione Teatro della Toscana annuncia l’avvio della Firenze Tv, grazie alla quale il teatro arriva direttamente a casa degli spettatori

Durante questa fase di sienzio e necessaria chiusura delle sale a salvaguardia della salute pubblica a fronte alla diffusione del Covid-19, un’iniziativa della Fondazione Teatro della Toscana, in collaborazione con Controradio, offrirà la possibilità di portare lo spettacolo direttamente a casa degli spettatori.

Si tratta di un’azione sul Web multicanale e multiofferta promossa dal Teatro della Toscana per #iorestoacasa, Innanzitutto, un canale YouTube dove sono pubblicati video originali creati ad hoc da artisti come Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Giancarlo Sepe, Gabriele Lavia, Andrée Ruth Sham-mah, Glauco Mauri, Roberto Sturno, Federica Di Martino, Vinicio Marchioni, Marco D’Amore, Giulio Scarpati, Michele Santeramo.

Il primo contributo, quello di Accorsi, una lettura dai Sillabari di Goffredo Parise, è stato rilasciato venerdì 13 marzo, alle 20,45, l’orario di inizio canonico degli spettacoli in stagione al Teatro della Pergola. Non mancheranno contenuti a carattere storico pubblicati sui canali social della Fondazione a cura del proprio Centro Studi, e i contributi dei Nuovi e della Scuola di formazione del mestiere dell’attore l’Oltrarno diretta da Favino, fondamentali per la dinamicità della piattaforma.

Di Cinzia Cinque – foto Massimo Sestini Courtesy Press Office