Ottobre rosa 2022: scopri qui gli eventi e le iniziative dei brand di fashion, design e beauty a favore della prevenzione dei tumori femminili

Ottobre rosa 2022: siamo giunti al mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la neoplasia più diffusa fra le donne. Ma è anche una delle malattie oncologiche con le più elevate possibilità di guarigione. Proprio nei tumori del seno l’oncologia ha segnato alcuni fra i successi più straordinari degli scorsi decenni. In Italia i dati di sopravvivenza sono fra i migliori al mondo: l’88% delle donne è in vita a cinque anni dalla diagnosi. Questo grazie a terapie sempre più efficaci e mirate. E grazie alla diagnosi precoce. Naturalmente, l’obiettivo è raggiungere il 100% delle guarigioni.

Infatti, ancora oggi la malattia si presenta in una forma difficile da trattare. Si tratta del tumore al seno metastatico. Questa forma colpisce circa il 7% delle 55mila nuove diagnosi l’anno. In Italia sono circa 37mila le donne che vivono con una diagnosi di questo tipo. Nel 15-20% dei casi, poi, si tratta di tumore al seno triplo negativo. È chiamato così perché non possiede tre importanti bersagli terapeutici. Riguarda circa 10mila donne ogni anno.

Ottobre rosa 2022: il progetto Pink is good

Tantissime le iniziative in questo mese per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella. Ma anche per dare una mano alla ricerca. In prima linea è la Fondazione Umberto Veronesi. Per migliorare la diagnosi precoce sostiene lo Studio P.I.N.K. (Prevention, Imaging, Network and Knowledge). Indaga le migliori forme di diagnostica per il tumore al seno, personalizzandole in base al profilo di rischio di ogni donna. Lo studio, partito nel 2018, coinvolge 15 centri in Italia, e punta a reclutare 50 mila donne in cinque anni.

Grazie al progetto Pink is good, Fondazione Veronesi finanzia medici e ricercatori che dedicano la propria vita allo studio e alla cura del tumore al seno, utero e ovaio. Solo nel 2022 ha finanziato 5 progetti di ricerca e il lavoro di 14 ricercatrici e ricercatori. E infine promuove informazione e prevenzione, offrendo manuali e quaderni scaricabili e consultabili gratuitamente. Sono dedicati a dieta, attività fisica, psiconcologia per il benessere del corpo e della mente.

Camminando o correndo per dire stop al cancro

Ha appena compiuto 20 anni Corri la vita, manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà, svoltasi domenica 2 ottobre a Firenze. Madrina è stata la showgirl Adriana Volpe. A dare il via Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina ed ex CT della Nazionale di calcio dell’Italia. L’evento ha promosso la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno. Per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa ed il sostegno psicologico. Per celebrare i venti anni di Corri la vita, sabato 1 ottobre il Comune di Firenze ha illuminato le porte della città di verde, come il colore della maglia 2022.

Un altro evento è alle porte. È la PittaRosso Pink Parade nata dall’incontro tra PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia, e Fondazione Umberto Veronesi. È la kermesse autunnale che in 8 edizioni ha raccolto quasi 5 milioni di euro. La nona edizione della PPP si svolge il 16 ottobre. Il percorso di 5 km si snoderà nel centro città di Milano. Ma tutta l’Italia è invitata a partecipare al format diffuso. Si può scegliere il proprio percorso preferito, nella natura, in casa, in città. E si potrà camminare, correre o fare un’altra attività fisica, da soli o in gruppo. L’unica regola? Diffondere il rosa condividendo sui social la propria esperienza con l’hashtag ufficiale #PPP2022.

PittaRosso Pink Parade ha anche altri sostenitori, come UBC-United Brands Company S.p.A. È un Gruppo vicentino specializzato nello sviluppo, produzione e distribuzione di linee di calzature sportive. Inoltre ci sono Alama Professional, brand haircare made in Italy, e Cortilia. Ques’ultimo è un innovativo e-commerce e una B Corp che mette in contatto i consumatori con agricoltori, allevatori e produttori artigianali per fare la spesa come in campagna.

Borse, slip e tanto altro

Numerosi i brand che sostengono la Fondazione, attraverso il progetto Pink is good. La Carrie ha selezionato cinque modelli della collezione FW 22-23 dalle nuance rosee. I modelli “Pink is good” saranno disponibili sul sito. Il 20% del ricavato verrà devoluto a Fondazione Umberto Veronesi. Cotonella promuove la special edition MyPinkSlip. Lo slip in cotone rosa è disponibile sul sito e nei punti vendita a marchio Cotonella. In taglia unica, presenta l’inconfondibile ribbon rosa simbolo della lotta al tumore al seno. Inoltre, Cotonella il 16 Ottobre sarà presente in qualità di official sponsor alla PittaRosso PinkParade.

SHOPPING4GOOD è l’esclusivo programma di shopping sviluppato da QVC per sostenere la Pink is good. Nel mese di ottobre, si può contribuire ordinando sulle piattaforme multimediali di QVC Italia una serie di prodotti esclusivi messi a disposizione dai brand che supportano l’iniziativa. Inoltre si può aggiungere fino a 5 euro. Il 100% di questi acquisti e donazioni sarà devoluto a Pink is good.

Anche SHEIN, leader nel settore fast fashion online, sostiene Pink is good, diventando partner dell’edizione 2022 delle Pink Ambassador. È un gruppo di donne che hanno combattuto un tumore tipicamente femminile. Corrono una mezza maratona, per ricordare l’importanza dell’attività fisica come arma di prevenzione. Ma anche per dimostrare che dopo la malattia si può tornare più forti di prima. Inotlre, SHEIN finanzierà per l’anno 2023 una ricercatrice nel suo progetto scientifico volto all’avanzamento degli studi nel campo dell’oncologia femminile.

Komen promuove la carovana della prevenzione

In prima linea nella lotta ai tumori del seno è anche Susan G. Komen Italia, un’organizzazione basata sul volontariato. Tra le numerose attività di prevenzione della salute femminile che Komen Italia svolge con i suoi partner, vi è la Carovana della Prevenzione. È il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile. Offre attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. In particolare, la Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico. E che dedicano meno attenzione alla propria salute.

Per l’Ottobre rosa è al fianco di Komen Italia è Procter & Gamble. Dopo aver realizzato 18 tappe della Carovana della Prevenzione, che hanno permesso di erogare oltre 2.800 visite gratuite solo nell’ultimo anno e mezzo, Procter & Gamble rinnova il suo impegno sostenendo almeno altre 10 tappe per offrire, nei prossimi mesi, visite ed esami diagnostici gratuiti alle donne nelle regioni del Sud Italia.

Slamp, il brand di illuminazione, si tinge di rosa. Per tutto il mese di ottobre donerà una parte del ricavato all’associazione di volontariato Komen Italia, impegnata nella lotta contro il tumore al seno. Inoltre, grazie ai Pink Weekend, in tutti i fine settimana di ottobre, per ogni acquisto qui e nei flagship store di Milano e di Londra, Slamp donerà il 10% del ricavato a Komen Italia. Acquistando una lampada Slamp si porterà quindi più luce nella propria vita ed in quella di chi ci circonda.

A Milano la salute viaggia in camper

Per il mese di ottobre LILT propone un calendario di eventi e tour dedicati alla salute. Dal 1 al 15 ottobre, in programma il tour della prevenzione nelle piazze del territorio di Milano e Monza. Nello Spazio LILT Mobile, il doppio ambulatorio su ruote, tutte le donne potranno usufruire della possibilità di fare gratuitamente una visita senologica. Le donne over 40 che non hanno fatto l’esame negli ultimi 12 mesi potranno anche eseguire una mammografia con tomosintesi, sempre in modo gratuito. Non serve prenotare. Gli orari di visita per ciascuna tappa sono dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le visite sono disponibili sino a esaurimento posti.

Il tour farà 15 tappe: a Milano, in piazza Beccaria, via Palestro, via Lope de Vega, via Quarti e via Russolo. A Monza, in piazza Roma e in via D’Annunzio. A Lainate, in piazza Vittorio Emanuele e in piazza Mercato. Ad Assago, Cinisello Balsamo, Cologno monzese, Melzo, Peschiera Borromeo e Vimodrone.

A Milano ha preso il via da piazza Città di Lombardia, sede della Regione, il tour del camper che permette alle donne visite senologiche gratuite. L’iniziativa è promossa da Salute Donna Onlus. L’attività si completa con visite ambulatoriali di altre tipologie (ginecologiche, urologiche e alla cute).Il calendario delle visite gratuite promosse da Salute Donna Onlus è consultabile a questo link. Per info e prenotazioni scrivi qui. Oppure chiama il numero verde 800223295.

Il beauty sale a bordo

Miamo, brand di cosmetici funzionali, partecipa all’edizione 2022 di Frecciarosa. È un’importante iniziativa no profit volta a promuovere la prevenzione del tumore al seno. Il progetto Frecciarosa si svolgerà a bordo dei treni Alta velocità, Intercity e Regionali di Ferrovie dello Stato Italiane. Ma anche presso i FrecciaLounge ed online, durante tutto il mese di ottobre.

Il brand Miamo è stato creato nel 2012, da due farmaciste, madre e figlia, Elena Aceto di Capriglia e Camilla D’Antonio. La visione di Miamo è intimamente orientata ai bisogni del mondo femminile. E lo sviluppo dei prodotti si fonda su un background di competenze spiccatamente medicali. Nell’ambito del programma Frecciarosa, Miamo ha organizzato un intervento speciale. Presso la sessione sportiva prevista a Roma, per tutto il mese di ottobre dal lunedì al venerdì verrà offerto un servizio di analisi della pelle. Verrà usato l’avanzatissimo macchinario Miamo Skin Analyser. Questo è in grado di rilevare rapidamente una vasta gamma di problematiche cutanee superficiali e profonde.

Le attività di Fondazione Avon per Donne

Sostegno alla prevenzione e alla ricerca anche da parte di Avon, azienda leader mondiale nel beauty nel canale della vendita diretta di prodotti cosmetici. Avon lancia la campagna globale #NormalePerMe. A 1 donna su 7 in Italia è stato diagnosticato il cancro al seno una volta nella vita. Per questo è fondamentale conoscere la normalità del proprio seno per cogliere subito i primi segni della malattia. Durante il mese della prevenzione, Avon invita così gli utenti a condividere le 3 parole che descrivono al meglio il proprio seno utilizzando l’hashtag #NormalePerMe.

In questi 30 anni, Avon e la Fondazione Avon per Donne, nel mondo, hanno raccolto e donato 1 miliardo di dollari per il cancro al seno. E anche educato 100 milioni di donne sulla malattia e finanziato lo screening sanitario al seno per più di 20 milioni di donne. In Italia, dal 2 settembre 2022, il brand festeggia questo importante traguardo lanciando “30K PASSI PER LA SOLIDARIETA’”.

Indossa il cappellino e vai

Durante l’ottobre rosa 2022 i partecipanti sono chiamati a postare su propri profili social la propria foto indossando il cappellino. Ma devono farlo utilizzando gli hashtag #Avon30KPassi e #BellezzaAModoTuo e #NormalePerMe. Parte del ricavato generato dalla vendita dei cappellini verrà donato all’Associazione Libellule Onlus per contribuire all’acquisto di un mammografo. Inoltre, in ottobre un’intera sezione di prodotti beauty sarà dedicata a supporto di associazioni benefiche locali o nazionali.

È un’iniziativa charity che invita tutte le persone ad acquistare sul sito o dalla propria consulente di fiducia il cappellino della solidarietà. Costa 9 euro ed è realizzato con i colori iconici di Avon. Uomini e donne sono così invitati ad indossare il cappellino della solidarietà per intraprendere una corsa o una camminata benefica con l’obiettivo di arrivare a 30mila passi nei mesi di settembre e ottobre 2022. Da soli o con chi si vorrà, nei giorni e negli orari in cui si vorrà.

Ottobre rosa tra sneaker e foulard

Anche Gioseppo scende in campo per dare il suo contributo a favore della ricerca. Donerà il 10% dei profitti alla FECMA, Spanish Brest Cancer Federation, ottenuti dalla vendita di una speciale sneaker. L’oro e il rosa risaltano e slanciano la silhouette della sneaker caratterizzata da una zeppa interna e da imbottiture che si intervallano alle parti scamosciate. La suola e la soletta sono in Eva mentre la pianta è termopreformata con fodera di poliestere riciclato e lacci in cotone organico. La sneaker è disponibile nell’e-shop e in diversi punti vendita in Italia e nel mondo. Prezzo: € 89,95.

Sostiene la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro il brand Momonì. Lo fa attraverso la vendita di un accessorio tipicamente femminile. È Rose, un foulard creato con le sete Mantero su cui spicca una deliziosa fantasia autunnale. Sarà possibile acquistarlo dal 1° al 31 ottobre nelle boutique monomarca fino al 31 ottobre e sull’e-commerce del brand al prezzo di 150 euro. Il 20% del ricavato verrà devoluto ad Airc.

di Cinzia Cinque