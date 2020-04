Per la Giornata Mondiale della Terra l’associazione Luca Coscioni e il movimento Eumans lanciano l’iniziativa Stop Global Warming. Puoi firmare anche tu per salvare la terra

Si chiama Stop Global Warming ed è una nuova campagna lanciata da Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni, insieme a Eumans, il movimento di cittadini e attivisti europei per lo sviluppo sostenibile. Ma è stata subito supportata con entusiasmo da 27 premi Nobel ed oltre 5.000 scienziati. Tra le firme italiane ci sono Fedez, Nina Zilli, Mara Maionchi, Neri Marcorè, Gabriele Muccino, Giulia Innocenzi, Cristiana Capotondi e Pif.

L’obiettivo è raccogliere entro il 20 luglio un milione di firme in almeno 7 Paesi, per chiedere all’UE di spostare le tasse dalle persone all’ambiente. Come? Chi emette anidride carbonica in Europa pagherebbe un prezzo a tonnellata e il ricavato andrebbe a beneficio dei lavoratori, con una riduzione delle tasse in busta paga. Una proposta legislativa per fermare il surriscaldamento globale considerata lo strumento più efficace per combattere il climate change senza abbandonare l’economia di mercato, già sofferente per la crisi Coronavirus.

“Siamo di fronte a un bivio”, ha dichiarato Cappato, presentando il progetto: “La crisi del coronavirus rischia di spazzare via i risultati in questi anni contro i cambiamenti climatici, con risultati devastanti per il pianeta. In alternativa, è possibile che la nuova consapevolezza della nostra fragilità ci faccia compiere le scelte necessarie proprio ora che saranno messi in campo investimenti pubblici senza precedenti.”

Da oggi molti vip italiani e stranieri metteranno il logo dell’iniziativa sui loro profili social e per firmare e aggiornare anche la tua immagine del profilo con il logo dell’iniziativa, vai sulla pagina Facebook Stopglobalwarming. Serve il tuo sostegno: firma anche tu!

Di Eleonora Molisani