Torna Natale con gli autori, a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi

Torna “Natale con gli autori”, la settima edizione della manifestazione annuale che valorizza la lettura e la scrittura attraverso l’impegno sociale, a favore della Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca e la prevenzione dei tumori al seno.

Ideata da Stefania Nascimbeni e diretta da Valeria Merlini, autrici e giornaliste, si propone di sostenere la prevenzione e la ricerca scientifica contro i tumori femminili della Fondazione Umberto Veronesi grazie alla collaborazione di degli scrittori italiani.

Come contribuire in concreto?

Prenotando un posto per la cena di gala natalizia “Red carpet con gli autori” che si terrà mercoledì 27 novembre alla Sala delle Colonne del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Oppure versando un contributo libero, di qualsiasi importo, a sostegno dei progetti di ricerca e prevenzione della Fondazione Umperto Veronesi per il progresso delle scienze.

In occasione della cena (il cui contributo è di 150 euro) sarà proiettato “Questione di un attimo”, cortometraggio da un soggetto di Lorenza Bernardi, regia di Riccardo Paoletti e musiche di Saturnino, prodotto dalla Trees Home Srl. Giulia Bevilacqua è la protagonista di una storia che racconta la velocità della vita quotidiana e di come questa ci porti spesso a ignorare le cose fondamentali, come i segnali della prevenzione. Nel cast anche gli scrittori di questa edizione a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi, come Roberto Parodi, Anna di Cagno, Filippo La Mantia, Marta Perego, Titti D’Attoma, Flavia Alfano e Federica Bosco, Stefania Nascimbeni e Valeria Merlini.

Per prenotare la cena di gala (150 euro) o versare il proprio contributo libero, accreditarsi attraverso il sito ufficiostampa@natalecongliautori.org, al seguente iban: IT49U0301503200000003645991, intestato a Natale con gli Autori, con la causale Natale con gli Autori 2019. Entro e non oltre il 14 novembre 2019.

