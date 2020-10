Conosci la differenza tra thongs e loafers? E tra purse e wallet? Tustyle ti regala un mini corso d’inglese per fashioniste studiato per le lettrici di Tustyle da Kerin Goodall

Are you fashionable? E se la risposta è sì, come te la cavi quando si tratta di parlare di moda in inglese? Mettiti alla prova con il mini corso d’inglese che ti regala Tusytle! La nostra teacher Kerin Goodall lo ha studiato apposta per te: è composto da un podcast in cui parla di stile e stili con l’amica e collega Elisa, e da un e-book che contiene la trascrizione del dialogo (vietato barare, prima ascolta!).

L’e-book con i dialoghi contenuti nel podcast

Per te anche un glossario che ti aiuterà a districarti tra i termini della moda, suddivisi per categoria. E poi, una serie di quiz divertenti per scoprire quanto hai imparato. Visto che il corso è pensato per chi ha già una buona conoscenza della lingua, occhio anche agli accenti. Kerin è scozzese, mentre Elisa viene dallo Yorkshire, nel Nord dell’Inghilterra.

Perché a meno che tu non ti metta a parlare di outfit (o altro) con la regina Elisabetta o uno speaker della BBC, ti troverai davanti persone che si esprimono con l’accento e la cadenza regionale. Il British English? Non è certo uno solo. Quanto all’accento della nostra teacher, noi lo troviamo decisamente “lovely”.

Come seguire il nostro corso d’inglese free di English Digital Academy

Pronta per la lezione “How to talk about fashion”? Clicca qui. Mettiti comoda e ascolta il podcast. Poi scarica l’e-book: ci troverai la trascrizione del dialogo, i termini della moda e gli idioms utilizzati. Infine, mettiti alla prova con i quiz. E, come dice Kerin, enjoy your course!

English Digital Academy è una piattaforma online destinata a chi vuole approfondire la conoscenza della lingua inglese con un metodo di studio inedito e appassionante:. Tra i temi dei 12 moduli del corso ci sono anche l’arte, le serie tv, la guida agli accenti, le differenze tra British English e American English. Basta provare la lezione sulle serie televisive per passare in un momento dal binge watching su Netflix & Co. al binge learning sul sito di Eda. Impossibile resistere.

E poi c’è “How to talk about fashion”, la lezione gratuita pensata per le lettrici di Tustyle. Il mondo degli stilisti non è certo un mistero per Kerin Goodall, che ha tenuto corsi di inglese in maison del calibro di Yves Saint Laurent e Ferragamo. Non solo, in passato si è iscritta a una scuola specializzata dove ha imparato a disegnare pattern e modelli.

Da Aberdeen a Bergamo: l’amore di Kerin per l’Italia e il fashion

«In effetti un po’ di esperienza nel mondo della moda ce l’ho», confessa Kerin con un understatement tutto British. «Quanto ai vestiti, mi piace seguire le tendenze, anche se poi, un po’ per timidezza, tendo a seguire un mio stile. E a vestirmi prevalentemente di nero. Con pochissime eccezioni. In Italia mi piace molto il modo in cui le milanesi sanno sempre coordinare vestiti e accessori. Unico neo della capitale italiana della moda, è che si passa dalle boutique costose alle catene».

Kerin Goodall, teacher e fondatrice di English Digital Academy, che ha realizzato il mini corso d’inglese le lettrici di Tustyle

A differenza di Londra, dove si riescono ancora a scovare negozietti interessanti e a portarsi a casa modelli quasi unici senza spendere una fortuna». E a proposito di spostamenti, la professoressa Goodall ci racconta che durante l’università (ha studiato ad Aberdeen, la sua città) ha avuto la possibilità di frequentare un Erasmus a Trieste. È nata allora la sua voglia di tornare in Italia.

Terminati gli studi, dopo essersi specializzata nell’insegnamento a Edimburgo, Kerin si è trasferita a Bergamo, ospite di una signora che in cambio le aveva chiesto di poter fare conversazione in inglese. «Mi mancava però la mia libertà» ci dice Kerin, «così mi sono trasferita a Milano, dove ho incontrato mio marito, che è italiano. Il suo lavoro ci ha poi portato a Londra, dove siamo stati due anni. Quindi il ritorno in Italia, prima a Bologna, poi di nuovo a Milano e, infine, a Firenze. Nel capoluogo lombardo ho lavorato molto con le aziende, mentre a Firenze ho trovato una situazione diversa».

Una didattica totalmente nuova

L’idea di una scuola online e on demand nasce dall’esperienza positiva di Kerin, che avendone frequentata una lei stessa, ne aveva apprezzato la flessibilità e la possibilità di interagire con insegnanti e compagni nonostante la distanza.

Per prepararsi a mettere in piedi il suo business ha studiato come realizzare un progetto digital, curato l’aspetto grafico del sito e ideato una didattica totalmente nuova. «Volevo che il mio corso fosse “fresh, new, enjoyable and a bit quirky”». Obiettivo centrato: la English Digital Academy è nuova, accattivante e fuori dagli schemi.

Nei prossimi mesi, l’offerta si arricchirà con percorsi di preparazione allo IELTS (International English Language Testing System) e programmi meno impegnativi, con lezioni settimanali più brevi. Il target di riferimento resterà però quello di livello avanzato.

Aneddoti, curiosità e Christmas jumpers

Dopo tanti anni di insegnamento, chissà quanti aneddoti divertenti ha da raccontarci Kerin. «Potrei scriverci un libro!». Preferisce però non parlare dei suoi studenti, ma ricorda la volta in cui suo marito, che l’inglese lo sa bene, rivelando alla suocera di aver bevuto un po’ troppo la sera prima, le disse «I passed away» (sono morto) invece di «I passed out» (ho perso conoscenza). Tornando alla moda, tra un po’ inizieremo a prepararci al Natale. Kerin, così sobria e raffinata, lo mette il Christmas jumper? «Sì, certo!», ride lei. «Quando trascorro le feste in Scozia, un anno sì e uno no». Niente paura Kerin: i tradizionali maglioni con le renne alla Bridget Jones sono ormai un trend anche qui!

Di Maria Chiara Locatelli