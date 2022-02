Grandezza, innovazione e artigianalità sono le tre parole chiave della nuova collezione autunno inverno 2022-23 del brand Crida

Abiti speciali nel taglio e nella scelta dei tessuti, ma anche versatili, perfetti da indossare di giorno e di sera: è la nuova collezione Crida autunno inverno 2022-23. Nato nel febbraio 2020 dalla passione per la moda di Cristina Parodi e della sua socia e grande amica Daniela Palazzi, il brand ha fatto del made in Italy e della qualità la propria mission. “È per questo che abbiamo scelto di radicare le nostre collezioni chiamandole con il nome dei luoghi che ci ispirano di più“, racconta Cristina Parodi. Dopo la Liguria che ha rappresentato le proposte della scorsa estate, la nuova collezione autunno inverno 2022-23, presentata alla Milano Fashion Week il 22 febbraio, è dedicata alla Lombardia: “Abbiamo scelto questa regione perché in questo momento è il simbolo del motore trainante della ripresa economica, dell’industria e della modernità” spiega la fondatrice del brand.

Cristina Parodi e Daniela Palazzi

Ripresa e quindi una ritrovata normalità, con una moda pensata per tornare in ufficio, ma non solo: “I nostri abiti sono stati creati per essere indossati tutto il giorno. Sono eleganti e, allo stesso tempo, disinvolti e perfetti con i tacchi e senza. Altro aspetto importante è che devono durare nell’armadio: non sono assolutamente da una stagione e via”.

Chemisier, giacche maschili, gonne e preziosi bra

Rispetto alle precedenti, la collezione A/I 22-23, ha fatto un passo in avanti: oltre ai capisaldi, chemisier in seta e abiti versatili per il giorno e la sera, è stata arricchita con giacche in tweed dal taglio maschile, crop top e gonne di diverse lunghezze, in lana, seta e velluto. Non mancano cinture, cappellini e guanti per completare i look.

Altra peculiarità è l’innovazione: dietro a capi e accessori c’è un’attenta ricerca di materiali italiani, sostenibili e pregiati. “Abbiamo lavorato molto anche sui dettagli, aggiungendo, per esempio, linee geometriche di piping che ci piacciono tanto, come nell’abito Laglio (il comune sul lago di Como frequentato da Clooney, ndr), molto Amal”, precisa ridendo Cristina.

La parola chiave, artigianalità, invece è rappresentata dal pizzo di Cantù, applicato sulle sete per realizzare coloratissimi e preziosi bra, da usare sotto camicie e giacche. Cristina Parodi ha invitato nello show room le depositarie di un’arte antichissima che risale all’XI secolo. Così abbiamo potuto ammirare queste signore che con le loro “magiche” mani realizzano un meraviglioso merletto fatto al tombolo. La loro tecnica si tramanda da generazioni solo nella zona di Cantù, comune lombardo in provincia di Como.

La stile della nuova collezione F/W 22-23 Di Crida è il risultato di un equilibrato mix tra passato, presente e futuro. Non a caso lo shooting è stato fatto all’interno della Persico di Nembro, fabbrica leader nella progettazione e produzione di stampi e impianti per auto e barche, famosa in tutto il mondo. Un segno che esprime ottimismo e fiducia nel futuro.