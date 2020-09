Se sei affascinata dal mondo della moda, approfitta della Milano Fashion Week: le collezioni primavera estate 2021 stanno sfilando online. Ecco come goderti le passerelle dal tuo device

Milano Fashion Week online! Per la settimana della moda milanese dedicata alla primavera estate 2021, i brand del prêt-à-porter hanno presentato le loro collezioni puntando sullo streaming. La pandemia, infatti ha cambiato anche la routine del mondo della moda. Per evitare un rischioso assembramento, le sfilate si stano svolgendo con pochissimo pubblico dal vivo e tanti spettatori che seguono gli eventi dal web.

Certo, da tempo le maison pubblicano sui loro siti i live delle sfilate, ma mai come quest’anno, dove c’è davvero la necessità di sfruttare tutte le potenzialità del mondo digitale. E così tra connessioni super veloci, display HD ad alta definizione e intelligenza artificiale, la moda a distanza sta diventando sempre più uno show imperdibile.

Sulla piattaforma della Camera Nazionale della Moda, dal 22 al 28 settembre, puoi vedere sia le sfilate in diretta del giorno, sia quelle che non hai fatto in tempo a seguire. Sul sito è disponibile anche una speciale sezione showroom dove si possono scorrere le immagini delle nuove collezioni presentate dai brand. Naturalmente le sfilate sono presenti anche nelle pagine online delle maison.

Tra show e fashion film

Se la pandemia ha costretto le case di moda a limitare gli eventi dal vivo, questa situazione ha contribuito a stimolare al massimo la creatività. Per esempio, creando vere e proprio performance all’aperto ispirate agli elementi della natura, come l’evento che ha incorniciato la sfilata di Burberry. Oppure con istallazioni artistiche e corti d’autore come il fashion film realizzato da Momonì, nuovissimo marchio pret à porter made in Italy, del gruppo veneto NYKY, che ha debuttato durante la settimana della moda.

Fashion film anche per HUI che ha presentato così la sua collezione primavera estate 2021. Cinque donne di etnie diverse riprese nella cornice suggestiva della storica Palazzina Appiani, di Milano. Con un tema suggestivo e attuale: l’Oriente incontra l’Occidente in una contaminazione feconda e vitale.

Milano Fashion Week online e in tivù

Altra novità di quest’anno sono gli appuntamenti con la moda in tivù. Tra gli stilisti che hanno scelto di approfittare del piccolo schermo Elisabetta Franchi. Emozionatissima per l’occasione, la stilista bolognese sta postando su Instagram tutti i preparativi per il suo show. Su LA5, venerdì alle 17,30 presenterà in anteprima la sua moda primavera estate 2021. Un altro appuntamento da non perdere in tv è per sabato 26 settembre, in prima serata su La7. Re Giorgio andrà in onda in diretta con la sfilata Giorgio Armani P/E 2021. Per Emporio Armani, invece è disponibile su Emporio Armani Building Dialogues il cortometraggio che racconta le collezioni uomo e donna primavera/estate 2021. Per immergerti nella fashion experience sono consigliate le cuffie.

Hell Raton tra i protagonisti del corto che racconta la collezione Emporio Armani uomo e donna P/E 2021

In questi giorni anche Tustyle in questi giorni sta seguendo gli eventi della Milano Fashion Week online e dal vivo per scovare i trend più forti della prossima primavera-estate 2021. Per scoprirli in diretta con noi, non perderti le nostre storie su Instagram!

