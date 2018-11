Eyeliner glitter: 10 idee creative e originali per utilizzarli

Vorresti comprare un eyeliner glitterato ma hai paura di non sfruttarlo abbastanza? In realtà il trucco occhi glitterato è una grandissima tendenza di stagione che sdogana finalmente i glitter dal contesto festivo, rendendoli adatti anche per una serata fuori! Ti suggeriamo 10 nuovi modi per utilizzare l’eyeliner con i glitter, prendendo ispirazione dai look visti in passerella!

1. Blu a contornare tutto l’occhio

Per mettere in risalto gli occhi castani, realizza una bella linea di eyeliner lungo la rima superiore e inferiore con un eyeliner glitterato blu, per un effetto da Studio 54.

2. Un tocco discreto di oro

Vuoi osare ma in modo discreto? Aggiungi un sottile tocco di oro nella parte finale della codina di eyeliner, per rendere luminoso lo sguardo.

3. Per rendere speciale uno smokey eyes

Stanca del solito smokey eyes marrone? Rendilo unico utilizzando un eyeliner glitterato burgundy come se fosse un ombretto, picchiettandolo al centro della palpebra.

4. Una linea bold, focus di tutto il look

Ti piacciono i look essenziali, ma d’impatto? Realizza una linea di eyeliner piuttosto spessa, rendendola protagonista assoluta del trucco. Il colore su cui puntare? Ovviamente l’oro intenso.

5. Per un effetto unicorno

Se ti piacciono i look eterei, degni di un mondo incantato, stendi un eyeliner glitterato dalla base trasparente con glitterini multicolor su tutta la palpebra mobile e su verso l’arcato. L’effetto magico è garantito.

6. In versione dark e super glamour

Non rinunci mai al tuo cat-eye? Aggiungi un tocco sofisticato in più, e ricalca la linea di eyeliner nera classica con un eyeliner glitterato color onice.

7. Per dare luminosità a un trucco classico

I trucchi eleganti ma un po’ basic ti hanno stancato? Rendili unici e speciali con una sottile linea di eyeliner color oro light nella parte inferiore del make up.

8. Coloratissimo e pop

Se ti piace giocare con il colore, osa con un eyeliner glitterato super colorato, come il fuchsia, con cui realizzare trucchi divertenti di ispirazione Sixties.

9. Con una doppia linea di eyeliner

Semplice ma d’effetto, sopra la classica linea di eyeliner stendine un’altra color argento.

10. Per rendere brillante un trucco occhi colorato

Rendi ancora più originale un make up a tutto colore, aggiungendo un eyeliner glitterato in tinta.

Vuoi scoprire tutte le idee per utilizzare gli eyeliner colorati? Sfoglia la gallery e lasciati ispirare!

di Francesca Merlo