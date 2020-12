LAGGENDA METROPOLITANA per Make A Wish

Sotto l’albero biglietti d’auguri, libri, fiabe & Co. per aiutare gli altri

Natale solidale 2020: un racconto di Cattelan, cartoline speciali, le poesie lette da Stefano Accorsi. Tante idee per i tuoi doni che sostengono chi ha bisogno

Natale solidale 2020: ci sono tante occasioni per rendere le prossime festività speciali. Per esempio, si possono scegliere dei doni che possano aiutare anche le persone in difficoltà. Il brand di gioielli Stroili sostiene l’Unicef e lo fa attraverso la vendita di speciali biglietti natalizi. Disponibili in tre varianti di colore nelle boutique del brand e nel suo e-commerce, costano solo 1 euro. Si tratta di un piccolo gesto che contribuisce alla costruzione di un futuro per i più piccoli. L’Unicef infatti segue numerosi progetti legati alla scuola, alla quale devono poter accedere anche i bambini nati in aree svantaggiate.

Natale solidale 2020: un’agenda surreale

La mattina di Natale Emma scopre che sotto l’albero non c’è neppure un regalino per lei. Come mai? La bimba decide di andare a cercarlo e scopre che qualcuno lo ha rapito… Comincia così Emma libera tutti, un racconto natalizio di Alessandro Cattelan, scritto insieme alla figlia Nina. Una fiaba tenera che fa riflettere. Disponibile in tutte le librerie, sul sito della casa editrice Gallucci Editore e nelle principali librerie online. Costa € 12,82. Il ricavato dei diritti maturati dall’autore sarà devoluto all’Associazione CAF e sosterrà il percorso scolastico di bambini e ragazzi.

Laggenda Metropolitana è una vera e propria agenda che raccoglie situazioni e conversazioni surreali, aneddoti e strafalcioni realmente accaduti. Hanno scritto per Laggenda volti noti della TV e dello sport. Tra questi ci sono Mister Forest, Barbara Foria, Ellen Hidding, Nicola Savino e tanti altri. Quest’anno Laggenda Metropolitana supporta Make-A-Wish Italia. È una onlus con sede a Genova che dal 2004 opera su tutto il territorio nazionale per realizzare i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. La puoi comprare su Amazon. Costa € 11,20.

La musica e la poesia a favore dei piccoli

La vita dei grandi poeti raccontati come una fiaba. È Parole Note: la poesia delle fiabe. È un progetto in formato digitale sui principali Digital Store. Si tratta di otto fiabe originali interpretate da Stefano Accorsi per far conoscere ai bambini i grandi poeti. Parte del ricavato del prodotto sarà devoluto alla campagna Proteggiamo i Bambini di Save the Children. È l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Questa campagna è finalizzata a dare cibo, scuola e protezione ai bambini in Italia e nel mondo colpiti dalla crisi socio-economica seguita alla pandemia.

Il progetto Parole Note: la poesia delle fiabe è destinato a ragazzi e bambini tra i 4 e i 12 anni, ma coinvolge tutti gli amanti dell’arte della poesia. Ogni fiaba dura circa sei minuti. Include la storia dell’autore e piccoli estratti della produzione poetica. Gli autori italiani narrati sono Giuseppe Ungaretti, Alda Merini, Giacomo Leopardi ed Eugenio Montale. Gli stranieri: Pablo Neruda, Wislawa Szimborska, Jacques Prévert ed Emily Dickinson. La musica di accompagnamento alle letture è composta dal produttore discografico toscano Alex Vanni.

Ascolta Baz cantare

A supporto della campagna Regali Solidali di Save the Children è anche un progetto musicale e benefico di RDS 100% Grandi Successi. È Il regalo che vuoi, prodotto e interpretato da Marco Bazzoni – in arte Baz – con la RDS Christmas Band. È una canzone ironica che parla di quei regali, di dubbio gusto o di poca utilità, che tutti abbiamo fatto o ricevuto almeno una volta. L’obiettivo diventa quello di sensibilizzare gli ascoltatori. Ma anche di incentivarli a dare più valore ai piccoli gesti. L’intero ricavato dalla vendita del brano andrà a supporto della campagna. E si trasformerà in un regalo per il futuro di tanti bambini. Contribuire è semplice. Basterà scaricare il brano a partire da 99 centesimi sui maggiori store musicali, come iTunes e Amazon Music. È però disponibile anche in streaming su YouTube e Spotify.

Natale solidale 2020: regala il futuro ai bambini

Arte, gioco, accoglimento delle emozioni. Sono gli “strumenti” della Fondazione Theodora Onlus che da 25 anni, con i suoi Dottor Sogni, si prende cura della parte sana delle bambine e dei bambini in ospedale. A causa della pandemia, la Fondazione ha dovuto sospendere i programmi di visita in reparto. Ma per non far sentire soli i bambini ha avviato il progetto Dottor Sogni 2.0: Theodora entra nella stanza nonostante la distanza. Due i servizi. Il primo sono le video visite dei Dottor Sogni ai piccoli ricoverati. Accanto a questo ci sono le favole al telefono lette dai Dottor Sogni, alla sera.

25 fiabe per Theodora è un audiolibro di Emanuela Bussolati. Si ascolta, si immagina e si sogna grazie alle fiabe donate dall’autrice. Lei è illustratrice e progettista di libri per la prima infanzia. Le fiabe sono state interpretate dagli Amici di Theodora: attori, personale ospedaliero, Dottor Sogni e volontari. Margherita Buy, Lella Costa, Giulia Lazzarini, Malika Ayane, The Pozzolis Family sono solo alcuni degli amici coinvolti. L’obiettivo è far sentire ai bambini in ospedale che non sono soli, grazie alle fiabe. Queste vengono donate loro e grazie al progetto Favole al telefono. Theodora chiama Rodari.

