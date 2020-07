La Cruise Collection 2021 di Dior sfila a Lecce tra luminarie e taranta

Dalla Ville Lumière alle luminarie del centro di Lecce. La Maison Dior ha scelto il Salento per presentare la nuova Collezione Crociera 2021. E ha stregato tutti!

Si è ispirata alla Puglia, la sua terra del cuore, Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della Maison Dior che ha presentato la Dior Cruise Collection 2021 nella spettacolare piazza del Duomo di Lecce. Tra luminarie tradizionali e taranta, tessuti fatti a mano e pizzi al tombolo, lo chic degli atelier parigini sposa l’artigianato salentino. Il risultato è magia pura.

I tessuti della collezione crociera Dior ispirati al Salento

A fare da sfondo alla sfilata le architetture barocche illuminate dalle luminarie delle feste. Questi colori si ritrovano anche sulle stampe foulard presentate dalla Maison. La Cruise Collection 2021 strizza l’occhio alla tradizione contadina, con le modelle che indossano bustini di cuoio e fazzoletti in testa, stivali e panieri.

I pregiati tessuti fatti a mano della Fondazione Le Costantine adornano una serie di giacche, tra cui l’iconica Bar Jacket. Il loro motto “Amando e cantando” è ricamato sul retro delle gonne. I pizzi lavorati al tombolo decorano poi le lunghe gonne fluttuanti, le camicie e i top. Chiuri, in questo modo, ha voluto rendere omaggio ai mestieri femminili che qui vengono tramandati di generazione in generazione. Sullo sfondo, il corpo di ballo della Fondazione Notte della Taranta balla la pizzica sulle coreografie di Sharon Eyal.

L’artista Pietro Ruffo guarda allo storico abito Miss Dior del 1949, per reinventare un campo costellato da spighe e fiori come i papaveri, che per Maria Grazia Chiuri rappresentano il paesaggio dell’estate.

Front row in piazza con pochissimi vip (ma ci sono i Ferragnez)

Front row in piazza per questa sfilata (ma sarebbe meglio definirla show): sedie all’aperto ben distanziate e pochissimi invitati vip. Tra loro Chiara Ferragni che ha realizzato un video introduttivo sulle bellezze del barocco pugliese e si è fermata con Fedez in prima fila. Tra gli ospiti anche Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, che ha cantato Meraviglioso. L’unico aggettivo possibile per questo finale.

Di Maria Chiara Locatelli – Foto Teresa Cioca, Alessandro Garofalo, Antonio Maria Fantetti, Courtesy Maison Dior