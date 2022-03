J Spring Fashion Show 2022 by Jessica Minh Anh. on Costa Toscana 13 J Spring Fashion Show 2022 by Jessica Minh Anh

J Spring Fashion Show 2022 by Jessica Minh Anh. on Costa Toscana 10 Un modello del marchio di beachwear statunitense Sauvage

Jessica Minh Anh, in passerella sulla nave da crociera

Modella, imprenditrice e stilista vietnamita, 34 anni, Jessica Minh Anh è famosa per le sue sfilate ispirate alla sostenibilità e ambientate in luoghi suggestivi. Come la location di quest’anno: il ponte 18 della nuovissima Costa Toscana, l’ultima nata in casa Costa Crociere

Jessica Minh Anh. Al largo di Portofino, lunedì 28 febbraio è andato in scena Fashion x Sustainability, l’ultimo evento di moda ideato dalla fashion producer, che ha già “collezionato” passerelle a Dubai, sulla Tour Eiffel, nel Grand Canyon e all’aeroporto JFK di New York.

La sfilata sulla nave da crociera

Per il 2022 l’eclettica vietnamita ha scelto lo skywalk di poppa di Costa Toscana, al ponte 18, uno dei punti panoramici più spettacolari della nuova nave, che partirà per la sua prima crociera il 5 marzo da Savona. Un connubio tra moda e sostenibilità (la nave è alimentata a gas naturale liquefatto) che giunge così alla sua quarta collaborazione. “Questo particolare momento storico offre l’opportunità di una ripartenza sostenibile della nostra società. Costa Toscana si sposa perfettamente con la mia missione di promuovere la sostenibilità in un modo visivamente attraente”. Queste le parole di Jessica Minh Anh, che dopo l’evento ci ha raccontato come essere di nuovo in passerella dopo la pandemia sia stato per lei “un sogno diventato realtà”.

Jessica Minh Anh, i brand in passerella

Capi haute couture, moda prêt-à-porter, accessori e costumi da bagno. Tutti provenienti da Francia, USA, Malesia, Paraguay, Australia, Senegal, Pakistan e Vietnam. Questo il programma del J Spring Fashion Show 2022. Una sfilata multibrand che ha abbracciato tutti gli stili. Dall’opulenza degli abiti da sera della malese Emmanuel Haute Couture alla celebrazione della vita post covid della californiana Johana Hernandez per GLAUDI. E poi la collezione ispirata alla natura del vietnamita Hoang Hai, le tessiture e i ricami della stilista africana Kine Dion fino agli accessori parigini di Alexandre de Paris.

Jessica Minh Anh (in abito Hoang Hai) con Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere

Sostenibilità, un valore per tutti

“Jessica Minh Anh, è stata una pioniera nel coniugare la moda con la sostenibilità. Proprio come Costa nell’offrire navi sempre più sostenibili”, ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere. Ma cosa si intende per nave sostenibile? Lo abbiamo chiesto a Rossella Carrara, Vice President Corporate Relations and Sustainability di Costa Group. “La sostenibilità è un percorso che Costa Crociere ha intrapreso da tanto tempo. Per noi significa sostenibilità ambientale, quindi ridurre l’impatto e le emissioni delle nostre navi. Per questo abbiamo investito nelle più moderne tecnologie nel settore marittimo. Ma significa anche sostenibilità sociale. Abbiamo un ruolo: sviluppare un turismo che crei più valore. Che sia più inclusivo e sostenibile e per questo lavoriamo strettamente con le comunità di destinazione. Ciò avviene grazie alla nostra fondazione Costa Crociere che offre supporto alle comunità locali”.

di Rachele De Cata