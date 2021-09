Valentina-Sampaio-in-Iris-Van-Herpen-ansa VALENTINA SAMPAIO IN IRIS VAN HARPEN Ansa

Timothée-Chalamet-in-Haider-Ackermann e converse ansa THIMOTEE CHALAMET IN HAIDER ACKERMANN E SCARPE CONVERSE Ansa

sharon-stone-thom-browne ansa SHARON STONE IN TOM BROWNE Ansa

rihanna-balenciaga-couture ansa RIHANNA IN BALENCIAGA COUTURE Ansa

Maria-Sharapova-in-Gabriela-Hearst ansa MARIA SHARAPOVA IN GABRIELA HEARST Ansa

Lourdes-Leon-moschino ansa LOURDES LEON IN MOSCHINO Ansa

lily-rose-depp_whitney-peak_margaret-qualley_kristen-stewart_emma-raducanu_chanel LILY-ROSE DEPP, WHITNEY PEAK, MARGARET QUALLEY, KRISTEN STEWART E EMMA RADUCANU IN CHANEL Courtesy Press Office

Kate-Hudson michael kors ansa- KATE HUDSON IN MICHAEL KORS Ansa

karlie-kloss-in-carolina-herrera-ansa KARLIE KLOSS IN CAROLINA HERRERA Ansa

Kaia-Gerber-in-Oscar-de-la-Renta ansa KAIA GERBER IN OSCAR DE LA RENTA Ansa

Grimes-in-Iris-van-Herpen-ansa GRIMES IN IRIS VAN HARPEN Ansa

Ella-Emhoff-julia-garned-stella-mccartney ELLA EMHOFF E JULIA GARNED IN STELLA MCCARTNEY Courtesy Press Office

Debby-Harry-in-Zac-Posen-ansa DEBBY HARRY IN ZAC POSEN Ansa

Cynthia-Erivo-in-Moschino-ansa CYNTHIA ERIVO IN MOSCHINO Ansa

Brooklyn-Beckham-in-Valentino-e-Nicola-Peltz-in-Valentino-Couture ansa BROOKLYN BECKHAM IN VALENTINO E NICOLA PELTZ IN VALENTINO COUTURE Ansa

billie-eilish-oscar-de-la-renta ansa BILLIE EILISH IN OSCAR DE LA RENTA Ansa

anna-wintour-oscar-de-la-renta-ansa ANNA WINTOUR IN OSCAR DE LA RENTA Ansa

amanda-gorman-vera-wang AMANDA GORMAN IN VERA WANG Courtesy Press Office

rita-ora-prada RITA ORA IN PRADA Courtesy Press Office

OLIVIA-RODRIGO-saint-laurent- OLIVIA RODRIGO IN YVES SAINT LAURENT Courtesy Press Office

kendall-jenner-givenchy KENDALL JENNER IN GIVENCHY Courtesy Press Office

jennifer-lopez-ralph-lauren JENNIFER LOPEZ IN RALPH LAUREN Courtesy Press Office

irina-shayk-jeremy-scott-moschino IRINA SHAYK E JEREMY SCOTT IN MOSCHINO Courtesy Press Office

INDYA-MOORE-in-saint-laurent INDYA MOORE IN YVES SAINT LAURENT Courtesy Press Office

Hunter-Schafer-prada HUNTER SCHAFER IN PRADA Courtesy Press Office

gigi-hadid-in-prada GIGI HADID IN PRADA Courtesy Press Office

anja rubik-in-Saint-Laurent-by-Anthony-Vaccarello ANJA RUBIK IN YVES SAINT LAURENT Courtesy Press Office

Storm-Reid-prada STORM REID IN PRADA Courtesy Press Office

ZOE-KRAVITZ-saint-laurent ZOEY KRAVITZ IN YVES SAINT LAURENT Courtesy Press Office

zoey-deutch-in-versace ZOEY DEUTCH IN VERSACE Courtesy Press Office

taylor-hill-in-vesace TAYLOR HILL IN VERSACE Courtesy Press Office

sienna-miller-in-gucci SIENNA MILLER IN GUCCI Courtesy Press Office

serena-willimas-in-gucci SERENA WILLIAMS IN GUCCI Courtesy Press Office

naomi-osaka-in-louis-vuitton NAOMI OSAKA IN LOUIS VUITTON Courtesy Press Office

Lupita-Nyong’o-in-versace LUPITA NYONG’O IN VERSACE Courtesy Press Office

Imaan-Hammam-in-versace IMAAN HAMMAN IN VERSACE Courtesy Press Office

emma-chamberlain-in-louis-vuitton EMMA CHAMBERLAIN IN LOUIS VUITTON Courtesy Press Office

emily-blun-in-miu-miu- EMILY BLUNT IN MIU MIU Courtesy Press Office

Eiza-González-in-versace EIZA GONZALES IN VERSACE Courtesy Press Office

Tutte le star sul red carpet del Met Gala

Parata di celeb al Met Gala 2021, l’evento più glam di New York. Insieme alla “padrona di casa” Anna Wintour a presentare la serata c’erano Timothée Chalamet e Billie Eilish

Cancellato nel 2020, slittato da maggio al 13 settembre quest’anno, il Met Gala ha riportato la normalità nella Grande Mela. Una normalità che, in questo caso, è fatta di abiti superchic, creazioni originalissime e tantissime celeb.

A presentare il party al Metropolitan Museum of Art c’erano quattro volti giovani: Timothée Chalamet, la poetessa Amanda Gorman, Billie Eilish e la tennista Naomi Osaka. Quanto al dress code, quest’anno era ispirato alla moda americana nella storia e la sua evoluzione. Il tema coincide con quello della mostra In America: A Lexicon of Fashion.

Il red carpet del Met Gala tra glam di oggi e di ieri

Impossibile non notarla, anche se aveva il volto coperto. Kim Kardashian ha puntato sull’effetto wow dell’abito total black di Balenciaga con un cappuccio che le copriva il volto. Balenciaga Couture anche per Rihanna, statuaria in una cappa nera. Lo stesso colore scelto anche da Sharon Stone.

Billie Eilish in Oscar de La Renta color pesca ricordava Marilyn Monroe, mentre Jennifer Lopez, reduce dal red carpet di Venezia, ha scelto un modello da cowgirl firmato Ralph Lauren.

Ricordava gli anni Sessanta di Jackie Kennedy l’abito da sera Prada scelto da Gigi Hadid. Kaia Gerber ha invece puntato su un modello di Oscar de La Renta che rende omaggio a quello indossato da Bianca Jagger nel 1981.

Quando l’abito lancia un messaggio

Tax the Rich: è lo slogan che campeggiava sull’abito bianco di Alexandria Ocasio-Cortez. La deputata non ha rinunciato alla lotta politica nemmeno al suo primo Met Ball. Il modello era di Aurora James, stilista di colore immigrata, che ha fondato il brand Brother Vellies. Cara Delevingne ha invece lanciato un messaggio di empowerment: sul suo top di Dior, realizzato da Maria Grazia Chiuri, campeggiava lo slogan Peg the Patriarchy, ovvero Basta patriarcato. Tra lusso, anticonformismo e provocazioni, il Met Gala è tornato.

Di Maria Chiara Locatelli