Dopo solo pochi mesi è già tutto finito. Ma davvero Brad e Nicole hanno avuto una storia? Certo è che dopo aver chiuso con Angelina è stato l’uomo più “fidanzato” del pianeta. Qui facciamo il punto sulle sue vere/presunte ex

Brad Pitt torna single: la love story con Nicole Poturalski è finita. Secondo Page Six, sito statunitense di gossip, Brad avrebbe rotto con la modella dopo appena due mesi di liaison. L’attore e la ragazza erano stati pizzicati lo stesso giorno, a fine agosto, all’aeroporto di Parigi Le Bourget. Si diceva che si fossero dati appuntamento lì per prendere un jet privato, direzione sud della Francia. Nelle foto non si vedevano mai insieme, ma in effetti i due si conoscevano da un po’ e c’erano altre paparazzate a dimostrarlo. Il 24 novembre 2019 erano stati immortalati fianco a fianco al live losangelino di Kanye West.

Ora Nicole, 27 anni e un figlio di 7, sarebbe tornata dal marito, tal Roland Mary, 68enne imprenditore tedesco. «Tra Pitt e la Poturalski non è mai stata una cosa seria» dicono adesso gli espertoni di gossip. Eppure sembrava a tutti la volta buona: già ci immaginavamo Brad passeggiare – finalmente – mano nella mano con una nuova donna. Cosa che dopo l’addio ad Angelina Jolie, quattro anni fa, non è mai successo. È successo invece spessissimo e volentieri che all’attore venissero attribuite nuove fidanzate. Come mai? Azzardiamo un’ipotesi…

Ecco dove è iniziato il mito

Thelma aspetta in macchina la sua amica Louise. Trattiene a stento le lacrime e si passa l’eye-liner, quando alle sue spalle compare, sfuocato, un ragazzo vestito di jeans, il cappello da cowboy e gli occhiali da sole. Si avvicina all’auto, lo specchietto retrovisore riflette per una manciata di secondi la sua immagine, ed è fatta: con quel frame del 1991 Brad Pitt -27 anni, da Shawnee, Oklahoma – fa il suo trionfale ingresso nel cinema che conta e nei sogni romantici di due terzi del pianeta.

Occhi celesti e sorriso che incanta, è sexy da impazzire e (bingo!) sa pure recitare. E adesso, avanti veloce: Brad colleziona film che fanno il botto – da Intervista col vampiro a Fight Club – e girlfriend ad altissimo tasso gossipparo: tra le più note, Juliette Lewis, Gwyneth Paltrow e, soprattutto, Jennifer Aniston, sposata nel 2000 e scaricata nel 2005, quando nella vita dell’attore irrompe l’uragano Angelina.

Il resto lo sanno anche i sassi: Pitt e Jolie si trasformano nei Brangelina, diventano genitori di sei figli, macinano filmoni a raffica, condividono la passione per le cause umanitarie. Fanno invidia al mondo e sembrano destinati a stare insieme forever and ever, e invece no: nel settembre del 2016, a sorpresa, annunciano la separazione. E Brad Pitt torna single.

Tra un flirt – attribuito – e l’altro

Da allora, a Pitt sono stati attribuiti miliardi di flirt (finora, smentiti uno via l’altro). Capita a tutte le superstar single? Vero, ma la curiosità che assedia le vicende sentimentali dell’ex Mr Jolie batte ogni record e non accenna ad affievolirsi. Anzi, col tempo si gonfia come panna montata. Sul perché azzardiamo un’ipotesi: Brad non solo ha mantenuto intatto il suo mito (evitando l’effetto Johnny Depp, per intenderci), ma è passato di categoria.

Era un ragazzo di inarrivabile sex appeal. Ora è un 56enne invecchiato ad arte che se ne va a spasso per Hollywood e dintorni con l’espressione zen di chi, dopo averne fatte di tutti i colori, ha agguantato un invidiabile equilibrio e guadagnato trentamila punti in simpatia. Merito anche di quel «me culpa» con cui l’attore ha pubblicamente ammesso che, tra le prime cause della fine dei Brangelina, c’è stata la sua dipendenza dall’alcol, superata tre anni fa. Morale: Pitt piace sempre di più. E il gossip, ovviamente, lo rincorre.

“Stasera volevo portare qui mia mamma, ma ogni volta che ho una donna al mio fianco poi dicono che stiamo insieme. Se potete essere gentili con le persone, provate a farlo davvero, ne abbiamo bisogno”. Lo scorso gennaio, sul palco dei Golden Globe, Brad Pitt tira elegantemente le orecchie a tutti i pettegoli all’ascolto, sventolando il premio come miglior attore non protagonista di C’era una volta a… Hollywood (un mese dopo farà il bis agli Oscar). L’appello alla gentilezza non viene colto e i rumors proseguono.

Brad Pitt torna single. Alia e Nicole le ultime (per ora)

L’ultimo in ordine di tempo riguardava, appunto, Nicole Poturalski. Il penultimo, Alia Shawkat, descritta come “la nuova fidanzata di Pitt” per parecchi mesi. È un bel personaggio, Alia: classe 1989, attrice, producer, cantante jazz e artista, mille lentiggini e la testa piena di riccioli, amica intima di Ellen Page e dichiaratamente bisessuale. Ha sempre detto che lei e Pitt sono solo amici (una volta, scherzando, ha aggiunto che fisicamente, all’attore, preferisce Jennifer Aniston).

Prima di lei, siti e giornali si sono riempiti di articoli che davano per certa la love story tra l’attore e un’altra interessantissima ragazza: Neri Oxman, 44 anni, celebre e pluripremiata architetto e designer, docente al Mit Media Lab di Cambridge. Uno schianto con un gran cervello. Ma no, inutile insistere: ammesso che abbiano avuto una storia, si è sciolta come un ghiacciolo fuori dal freezer.

Stesso epilogo per la presunta relazione tra l’attore e la 50enne Sat Hari Khalsa, biondissima ideatrice di gioielli nonché esperta in simbologia delle pietre preziose e “guru spirituale barra amica” di diversi personaggi dello showbiz.

E restando in area vip, l’elenco delle donne famose che, negli ultimi quattro anni, si è insinuato fossero amanti di Pitt è talmente lungo che, per metterle tutte, mi servirebbe un’altra pagina. Si va da Marion Cotillard (additata, subito dopo la separazione dalla Jolie, come la responsabile del fattaccio) a Sienna Miller, passando per Margot Robbie, Charlize Theron ed Elle Macpherson. Per non parlare dell’ex Jennifer Aniston: stando ai media, lei e Pitt avrebbero un ritorno di fiamma ogni sei mesi circa. Tutte le volte, i fan di “certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano” esultano, ma è un gioco delle parti: si fa finta di crederci, ma è evidente che tra quei due non c’è più storia… Almeno fino al prossimo pezzo in cui giureremo il contrario.

Di Roberta Sarugia – foto Getty Images