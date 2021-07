Auguri a Margot Robbie: l’attrice australiana compie oggi 31 anni durante i quali ha dato prova di grande bravura e professionalità. Come testimoniano i numerosi riconoscimenti

Facciamo tanti auguri a Margot Robbie, nata giusto 31 anni fa a Dalby, una cittadina dell’Australia. Margot Robbie, attrice e produttrice cinematografica, è stata lanciata dalla soap opera Neighbours, conclusasi nel 2011. Tutti però la ricorderanno nel ruolo di Naomi Lapaglia, l’affascinante moglie di Leonardo DiCaprio in Il lupo di Wall Street di Martin Scorsese, del 2013. «La miglior bionda scelta da Scorsese dai tempi di Toro scatenato capace di mostrare il proprio talento comico supportata da una bellezza d’acciaio» era stato a suo tempo il commento dei critici.

Da allora in poi Margot ha dato prova di grande versatilità, come dimostrano le numerose interpretazioni. Dopo Focus – Niente è come sembra (2015) e The Legend of Tarzan (2016), ha vestito i panni di Tonya nella pellicola omonima di Craig Gillespie. Il film era incentrato sulla vita della pattinatrice su ghiaccio Tonya Harding, al centro di uno dei più grossi scandali sportivi degli Stati Uniti d’America. La sua recitazione le è valsa una candidatura al Premio Oscar, al Golden Globe, allo Screen Actors Guild e al BAFTA nella sezione miglior attrice protagonista.

Margot Robbie, da regina a Harley Quinn

Non è mancato nel suo portfolio il ruolo della regina Elisabetta I in Maria regina di Scozia (2018), seguito da Bombshell – La voce dello scandalo, di Jay Roach, su un caso di molestie sessuali. In questo film a Margot è spettata la parte più difficile, quella Kayla Pospisil, alla quale Roger Ailes chiede di alzare la gonna. E ha così ricevuto nel 2020 la seconda candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista.

L’anno prima Margot Robbie era stata Sharon Tate nel film di Quentin Tarantino Once upon a time in Hollywood. A contribuire a renderla nota è stato il ruolo dell’antieroina Harley Quinn in Suicide Squad. Il 2020 l’ha vista protagonista e produttrice di Birds of Prey e nella fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. La ritroviamo quindi, a distanza di 5 anni, il prossimo 5 agosto nel secondo capitolo. Sarà a metà tra il sequel e il reboot e a firmarlo è James Gunn.

Nel 2017 il Times ha inserito Margot Robbie fra le 100 persone più influenti del mondo. Prossimamente interpreterà Barbie sul grande schermo. E la vita privata? Stabile e senza grandi colpi di testa: ha sposato Tom Ackerley che è suo coetaneo e fa l’aiuto regista. Insieme hanno prodotto Una Donna Promettente con la loro LuckyChap Entertainment.

31 anni quindi intensi e all’insegna del successo, come avrebbe fatto presagire il suo quadro astrale. Margot è infatti nata il 2 luglio sotto il segno del Cancro con Giove. Questo è il pianeta della fortuna ed è congiunto al sole: un vero e proprio jolly stellare. Buon compleanno Margot!

Di Cinzia Cinque – Foto Getty Images