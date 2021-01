Dopo il matrimonio in gran segreto con Dave McCary, l’anno scorso, l’attrice Emma Stone pare che sia in dolce attesa

Emma Stone è incinta? La prova arriva da una serie di scatti che hanno immortalato un gesto istintivo, comune a tutte le future mamme del mondo: accarezzare amorevolmente la pancia. Ed è quello che ha fatto anche la protagonista di La La Land, beccata dai pararazzi a Los Angeles. Dalle foto pubblicate sul sito del quotidiano popolare Daily Mail sembra proprio che la gravidanza sia realtà.

Lo scorso 30 dicembre Emma (32 anni), è stata intercettata dai fotografi mentre stava passeggiando con un’amica in un parco di Los Angeles. In maglietta, pantaloni da jogging e sneaker, durante la camminata si è accarezzata un pancino che non lascia alcun dubbio. Insomma, difficile che si tratti di un gonfiore post pranzo di Natale!

Nonostante l’evidenza, le voci della gravidanza non sono ancora state confermate. D’altronde Emma e tra le star più attente a mantenere la privacy sulla sua vita privata. Tant’è che si sposata l’anno scorso in gran segreto. Il marito, Dave McCary (35 anni), e tra gli autori del celebre programma Saturday Night Live (in onda sulla rete statunitense NBC). I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2017. Nel dicembre 2019 si sono fidanzati ufficialmente, convolando a nozze l’anno scorso.

Emma Stone è incinta? Ecco un altro indizio

L’attrice di recente ha deciso di abbandonare il ruolo di protagonista insieme a Brad Pitt nella nuova pellicola di Damien Chazelle, Babylon. Il film avrebbe dovuto essere già pronto, ma la pandemia ha fatto saltare tutti i piani. Secondo il Daily Mail, la decisione di Emma di lasciare il ruolo, potrebbe essere stata dettata dal suo stato interessante.

Infatti, anche se Emma ama il suo lavoro, di sicuro ora starà pensando a godersi il suo prossimo ruolo di mamma. Non a caso, una fonte vicina alla coppia ha rivelato: “Emma è incinta e adora la vita coniugale!”. In attesa di una conferma ufficiale, le anticipiamo le nostre congratulazioni!

Di Cecilia Pedron – foto Getty Images