Brooklyn Beckham ha 21 anni e già progetta le nozze. E non l’unica star a sposarsi presto (vedi i Bieber)

“Prometto che sarò il miglior marito possibile”: ha scritto Brooklyn a luglio su Instagram, annunciando di aver chiesto la mano all’attrice Nicola Peltz. Adesso arrivano alla spicciolata le prime indiscrezioni sul matrimonio di Brooklyn Beckham, che ambisce a essere l’evento più spaziale del 2021. Praticamente un royal wedding, atteso per la prossima estate.

Per il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono previste due cerimonie: una in Florida, l’altra nelle Cotswolds, in Inghilterra, dove i Beckham hanno una mega tenuta. Mamma Victoria disegnerà l’abito della sposa e la sorellina di Brooklyn, Harper, farà la damigella d’onore. Ne mancano di mesi al lieto evento e c’è una pandemia di mezzo che rischia di mandare a gambe all’aria tutti i loro – e i nostri – piani. Il punto, però, qui è un altro: Nicola ha 25 anni, Brooklyn ne ha 21. Parecchio giovani per mettersi la fede al dito… Ma nessun giudizio da vecchie zie, anche perché i due sembrano amarsi molto e il romanticismo è un antiansia naturale (che di ’sti tempi…)

Matrimonio di Brooklyn Beckham, il buon esempio di Victoria e David

Brooklyn, poi, ha davanti agli occhi il buon esempio dei suoi genitori, che sono marito e moglie dal 1999: al momento del sì Victoria aveva 25 anni e David 24. Vero è che dirsi “per sempre” da under 30 è in decisa controtendenza. Nel nostro Paese, in media, gli uomini vanno all’altare intorno ai 34 anni, le donne a 32. I dati britannici sono praticamente identici, negli Usa invece ci si sposa un pochino prima, a 30 e 28 anni. Questa è la consuetudine tra i non famosi.

Non è l’unica coppia vip frettolosa

Nell’universo-star, al solito, le cose girano in un modo tutto loro, e la voglia di fiori d’arancio spesso sopraggiunge come l’estate in Sicilia: prima. A parte Brooklyn e Nicola (che a dirsi sì non ci sono ancora arrivati e, non per tirargliela, ma non si sa mai), si è sposata a 23 anni l’attrice Sophie Turner, che a luglio è diventata mamma di Willa. Il marito/papà è Joe Jonas, 31 anni. Rispetto a lei, un uomo navigato. Potrebbe forse aiutare la tenuta di coppia? Non necessariamente: guarda com’è finita tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Dopo infiniti tira e molla, hanno provato a giocarsi la carta “wedding” 2 anni fa (25enne lei, 28enne lui). Tempo otto mesi, e si sono detti addio.

Giovani promessi sposi e fidanzamenti lampo

Sembra invece andare avanti spedita un’altra celebre coppia di sposini, quella formata da Justin Bieber (24 anni) e Hailey Baldwin (21). Si sono uniti in matrimonio il 13 settembre 2018 (e hanno fatto il bis 12 mesi dopo con un festone pieno di vip). I due si conoscevano da una vita e si sono rincontrati durante una conferenza di Rich Wilkerson Jr., il pastore della Vous Church di cui sono entrambi seguaci. Il grande giorno è stato fissato dopo 12 settimane di fidanzamento. Avevano deciso di non fare sesso prima del matrimonio. Abbasso il cinismo, che brutta la superficialità, ma in questo caso un po’ di impazienza l’avremmo avuta pure noi.

