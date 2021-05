Naomi Campbell è diventata mamma. Lo ha annunciato con un post su Instagram in cui abbraccia la neonata, di cui si vedono solo i piedini

A quasi 51 anni (il suo compleanno è il 22 maggio) Naomi Campbell è mamma di una bambina. La Venere Nera delle passerelle ha dato l’annuncio con un post su Instagram. Nella foto abbraccia la sua piccola. Si vedono solo i piedini che spuntano dal vestito.

Lo aveva detto già nel 2017 fa che avrebbe desiderato un figlio, ma che non voleva accelerare i tempi. Grazie alla scienza avrebbe potuto infatti realizzare il suo sogno più avanti. E così è stato.

L’immagine è accompagnata dalla frase: «Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre, sono così privilegiata per avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, angelo mio. Non c’è amore più grande».

Anche Valerie Cambpell, mamma della supermodella, si è congratulata su Instagram per la nascita della nipotina. E si è detta emozionata per essere finalmente diventata nonna.

Single convinta, nonostante lunghe storie d’amore e flirt, la modella e attrice inglese aveva deciso di non ritirarsi dalle passerelle. E infatti è una delle poche top degli anni Novanta ancora in attività.

Nel 2019 Naomi era stata fotografata con un neonato in braccio e aveva dovuto smentire le voci su una possibile adozione. L’immagine era stata scattata durante la visita a un orfanatrofio. Anche se il suo sguardo intenerito era quello di una mamma, lei aveva dichiarato ai giornalisti di non sentirsi ancora pronta per il grande passo.

La notizia della maternità di Naomi Campbell ha colto tutti di sorpresa. In attesa di saperne di più, fioccano i messaggi di congratulazioni. Tra i tanti quello dello stilista Marc Jacobs, dell’attrice Zoe Saldana e della cantautrice Ryan Destiny. Auguri Naomi, anche da noi!

