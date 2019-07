Tu Style è in edicola con Rihanna

Tu Style ti aspetta con le tendenze più cool del momento in tutti i campi. Non perdere il numero di questa settimana!

Ci siamo: è quasi tempo di saldi! In alcune regioni sono già iniziati come in Liguria, Campania, Basilicata e Sicilia, il 5 luglio partiranno nella provincia autonoma di Bolzano e nelle altre regioni prenderanno via ufficialmente sabato 6 luglio. Quale occasione migliore per dare la caccia ai must have dell’estate? E allora non perdetevi il servizio a pag. 50 con gli outfit e i pezzi super trendy su cui puntare!

Nel reparto beauty invece, trovate una carrellata di idee stilose per trucco & parrucco selezionate dai red carpet più famosi della stagione. E ancora, la guida allo shopping con i nuovi autoabbronzanti per una pelle dorata anche senza sole. Ma le sorprese non sono finite: a pag. 16 vi aspetta il summer oroscopo con i consigli delle stelle per un’estate super hot!

Ecco un assaggio del numero in edicola dal 2 luglio, disponibile anche in edizione digitale per smartphone e tablet

In copertina

Rihanna: la pop star che ci vuole libere e toste. Come lei

Up to date

Gli Obama dai Clooney: la parola a chi li ha (intra)visti

“Figli di” a confronto: Morandi versus Gazzè

Summer oroscopo: come buttano amore e sesso?

Stylish



Budget mini? Stile Maxi! 31 must su cui puntare adesso

Beauty

7 beauty tips copiati pari-pari dalle celeb

Scegli online la tua offerta!

Vai su Abbonamenti.it/TuStyleDigitale e acquista l’abbonamento più adatto a te: risparmi fino al 61%! Potrai sfogliarlo da Pc e Mac, oppure su smartphone o tablet scaricando l’app TU STYLE da App Store (iPhone e iPad) o su Google Play (smartphone e tablet Android).

Hai l’abbonamento? È già tuo!

Se sei già abbonata su Abbonamenti.it, accedi all’app con user e password e potrai sfogliare Tu Style dove vuoi! Se hai solo codice cliente e provincia, segui la procedura che trovi nell’app per creare user e password.