Indimenticabile Lady Diana. A 23 anni dalla morte, avvenuta il 31 agosto 1997, il ricordo della principessa del popolo è più vivo che mai. In arrivo la statua voluta da William e Harry e un musical a Broadway

Era il 31 agosto 1997 e la notizia della morte della principessa di Galles lasciò il mondo sotto shock. Sono passati 23 anni dal tragico incidente nel tunnel parigino sotto il Ponte de l’Alma, ma il ricordo della principessa del popolo è più vivo che mai. E porta un po’ di pace tra i Windsor. Merito della statua di Lady Diana voluta da William e Harry.

William e Harry e la statua dedicata a Lady Diana

In un comunicato congiunto, i figli della principessa di Galles hanno annunciato che l’anno prossimo verrà inaugurata una statua dedicata a Lady Diana. È la prima iniziativa che William e Harry prendono in comune, da quando le loro strade si sono divise. Forse non segnerà la pace tra i due fratelli, ma potrebbe essere l’inizio di una tregua.

La statua di Lady Diana sarà installata l’1 luglio 2021, nel giorno in cui la principessa avrebbe compiuto 60 anni. William e Harry l’hanno commissionata allo scultore britannico Ian Rank-Broadley nel 2017, 20esimo anniversario della morte della mamma. Il luogo scelto? I suoi amati giardini di Kensington, il palazzo dove visse anche dopo il divorzio da Carlo.

Un musical per la principessa che amava ballare

Lady D amava ballare. Ed era bravissima. Tanto da volteggiare con disinvoltura insieme a John Travolta alla Casa Bianca. L’abito blu che indossava quella sera del 1985 è stato ribattezzato dalla stampa “Travolta Dress”. Insieme a tantissimi altri modelli ha reso la principessa di Galles un’icona di stile.

La principessa ballerina sarà anche protagonista di un musical che debutterà a Broadway (New York) il 25 maggio 2021. Potremo però vederlo prima (e senza dover andare nella Grande Mela). Lo spettacolo è stato infatti registrato durante una rappresentazione senza il pubblico e sarà in streaming su Netflix già all’inizio del prossimo anno.

A interpretare Diana Spencer sarà l’attrice tedesca (di madre British, però) Jeanna de Waal. Intanto siamo tutti in attesa di vedere all’opera Emma Corrin, che sarà la principessa di Galles nella quarta serie di The Crown. Nelle due stagioni successive, il ruolo passerà all’australiana Elizabeth Debicki (già vista in The Night Manager).

A distanza di 23 anni dalla morte, il mito di Lady Diana continua. E la principessa del popolo è davvero rimasta nei cuori della gente. Proprio come avrebbe voluto.

Di Maria Chiara Locatelli – Foto Getty Images