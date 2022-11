Jean-Remy Moët, nipote del fondatore della Maison, voleva far conoscere il suo champagne in tutto il mondo e riunire le persone, regalando vivacità e attimi speciali. È con questo spirito che Moët & Chandon ha organizzato l’evento a Milano, per condividere un momento memorabile e straordinario. Protagonista della serata è stato Moët Impérial: champagne iconico di Moët & Chandon da oltre 150 anni. Servito nella minbottiglia per l’aperitivo e in formato magnum durante la cena placée firmata dal giovane Chef Mattia Pecis, del Ristorante Cracco Portofino.

Gli amici e il cuore della Maison Tantissimi gli amici della Maison ospiti della serata: come l’attrice Rocío Muñoz Morales, la cantante Mara Sattei, l’attore Gianmarco Saurino. Co-host della serata Stefano Accorsi che ha invitato tutti gli ospiti a brindare per una causa meritevole molto meneghina. L’attore ha scelto l’ONLUS Pane Quotidiano per l’iniziativa “Toast for a Cause”, il programma charity della Maison francese. “Sono onorato di essere co-host di questa serata di Moët & Chandon” ha affermato Accorsi “Grazie alla Maison e al programma “Toast for a Cause”, le celebrazioni si sono trasformate in un momento di solidarietà: quest’anno il sostegno va a Pane Quotidiano Onlus, associazione che sostengo da tempo e che assicura generi alimentari di prima necessità a chi ne ha bisogno; ogni giorno, gratuitamente.” Dopo la cena, un party fino a notte fonda che ha avuto come protagonista la meravigliosa voce di Francesca Michielin. a cura della redazione ®riproduzione riservata